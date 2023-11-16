Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Angelino ve Kazımcan'ın bekleneni verememesi nedeniyle sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom, orta sahasını güçlendirmek için de kolları sıvadı.

Sezon başında kadroya dahil edilen Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'yı da kadroda düşünmüyor.

Ara transfer döneminde sol bek ve orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın takıma kazandırmak istediği iki futbolcu ortaya çıktı. İşte o isimler...