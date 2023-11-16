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Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray'a gidiyor

Liglere verilen milli arayı fırsat bilen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, biri Beşiktaş'ın eski yıldızı olmak üzere iki ismi takıma kazandırmayı planlıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 16:29 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:29
Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunluk kazandı.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Aslan, yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir takım yaratmak istiyor.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin önceliklerinden biriyse sol bek transferi...

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Galatasaray sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun performansından memnun kalmadı.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan İspanyol sol bek, üç maça daha çıkarsa bu opsiyon devreye girecek.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Galatasaray, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Sarı-kırmızılılar, rotasyondaki diğer sol bek Kazımcan Karataş'tan da istediği katkıyı alamadı.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Angelino ve Kazımcan'ın bekleneni verememesi nedeniyle sol bek transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom, orta sahasını güçlendirmek için de kolları sıvadı.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Sezon başında kadroya dahil edilen Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'yı da kadroda düşünmüyor.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Ara transfer döneminde sol bek ve orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın takıma kazandırmak istediği iki futbolcu ortaya çıktı. İşte o isimler...

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

SOLA RIDVAN YILMAZ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Geçtiğimiz yıl Rangers'a transfer olan milli oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Rıdvan Yılmaz bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 8 maça çıktı.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

22 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

BERKAN KUTLU GERİ DÖNÜYOR

Cimbom'un bir başka hedefi ise Berkan Kutlu. Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Florya'ya dönmesi gündemde.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da 25 yaşındaki oyuncunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesini çok istediği belirtildi.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Sezon başında orta sahaya yapılan flaş transferler sonrası ikinci plana düşen ve İtalya'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, orada gösterdiği performans ve yerli oluşu sebebiyle geri çağrıldığı öğrenildi.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Cimbom, İtalyan ekibi ile görüşecek ve kiralık sözleşmesini feshedecek.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Berkan Kutlu bu sezon Genoa formasıyla 6 maçta süre aldı.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

25 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemedi.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

Berkan'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor

1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

Beşiktaşlılar çok kızacak! Eski yıldız Galatasaray’a gidiyor
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