Selen Erdem favorisini açıkladı: Icardi!

Dişi Fatih Terim olarak tanınan Antalya Toroslar Kadın Basketbol takımı antrenörü Selen Erdem, Futbol Plus ekibinden Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtladı.



Fatih Terim ve Icardi hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Erdem, en büyük hayalini de paylaştı.



Basketbolda çok iyi işler yaptıklarını ve kısıtlı bütçelerle iyi konumda olduklarını belirten Selen Erdem, basketboldaki hedefini de izleyicilerle paylaştı.



Bu keyifli röportajın yanı sıra Selen Erdem'in futbola olan ilgisi de göz kamaştırdı. Yeşil sahalarda top oynayan ve penaltı challenge yapan Erdem'in adeta futbolcu gibi olması herkesi şaşırttı.