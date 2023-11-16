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Selen Erdem favorisini açıkladı: Icardi!

Fatih Terim'e olan hayranlığı ve benzerliği ile gündem olan Antalya Toroslar Kadın Basketbol takımı antrenörü Selen Erdem, Futbol Plus Youtube Kanalı'na özel açıklamalarda bulundu. İşte Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar ve yeşil sahadaki hünerleri...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 11:41 Güncelleme 16 Kasım 2023, 11:41
Selen Erdem favorisini açıkladı: Icardi!

Dişi Fatih Terim olarak tanınan Antalya Toroslar Kadın Basketbol takımı antrenörü Selen Erdem, Futbol Plus ekibinden Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtladı.

Fatih Terim ve Icardi hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Erdem, en büyük hayalini de paylaştı.

Basketbolda çok iyi işler yaptıklarını ve kısıtlı bütçelerle iyi konumda olduklarını belirten Selen Erdem, basketboldaki hedefini de izleyicilerle paylaştı.

Bu keyifli röportajın yanı sıra Selen Erdem'in futbola olan ilgisi de göz kamaştırdı. Yeşil sahalarda top oynayan ve penaltı challenge yapan Erdem'in adeta futbolcu gibi olması herkesi şaşırttı.

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