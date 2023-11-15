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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Yapacağı transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor. İşte yaşanan son gelişme ve Batshuayi'nin ardından ayrılması beklenen o isim...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 12:18 Güncelleme 15 Kasım 2023, 12:21
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

İsmail Kartal yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler ilk 19 resmi maçın tamamını kazanma başarısını göstermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçından mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

UEFA Konferans Ligi'ndeki 4. maçında Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

İlk 19 maçını kazandıktan sonra son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Milli ara nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerde çalışmalar hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Başta stoper olmak üzere eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da ilk ayrılık yolda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

RYAN KENT AYRILIYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğenmediği isimlerin başında gelen Ryan Kent'le devre arasında yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye geri döneceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Oyuncunun menajeri önümüzdeki ay İstanbul'a gelip yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Ryan Kent ülkesine dönüyor
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