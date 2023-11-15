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Fenerbahçe'nin yıldızı İspanyol devine! İşte ödenecek rakam

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon çıktığı 22 maçın 19'unu kazanma başarısını gösteren Fenerbahçe'de, futbolculara teklif yağmaya devam ediyor. İspanyol devi de Fenerbahçeli bir yıldızı gündemine aldı. İşte o isim ve konuşulan bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 15:54 Güncelleme 15 Kasım 2023, 15:58
Fenerbahçe’nin yıldızı İspanyol devine! İşte ödenecek rakam

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona müthiş bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 19 maçı kazanarak gerçekleştirmesi zor bir istatistiğe imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor maçında bu sezon ilk kez yenilen Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Ludogorets maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Ligin 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olması sonrası milli araya lider girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'de bu sezon yeni transferlerin katkısı dikkatleri çekerken, sarı-lacivertliler adına yıldızını parlatan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertli takıma transfer olduğu tarihten bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız futbolcu, bu sezon sergilediği oyunla taraftarın sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

İrfan Can, bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol ve 5 asist kaydederek takımının skor yükünü üstlenen isimlerden biri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

28 yaşındaki futbolcunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

SEVILLA İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ İSTİYOR

İspanyol basını, Sevilla'nın İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fichajes.net'te yer alan haberde, Fenerbahçeli futbolcunun 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olabileceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Haberde Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın kış transfer döneminde milli oyuncuyu takıma kazandırmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Fotomaç'ın haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İrfan Can Kahveci’ye dev talip! İşte ödenecek rakam
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