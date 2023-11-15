Fenerbahçe’nin yıldızı İspanyol devine! İşte ödenecek rakam

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona müthiş bir giriş yaptı.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona müthiş bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 19 maçı kazanarak gerçekleştirmesi zor bir istatistiğe imza attı.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor maçında bu sezon ilk kez yenilen Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Ludogorets maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Ligin 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olması sonrası milli araya lider girdi.
Fenerbahçe'de bu sezon yeni transferlerin katkısı dikkatleri çekerken, sarı-lacivertliler adına yıldızını parlatan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.
Sarı-lacivertli takıma transfer olduğu tarihten bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız futbolcu, bu sezon sergilediği oyunla taraftarın sevgilisi oldu.
İrfan Can, bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol ve 5 asist kaydederek takımının skor yükünü üstlenen isimlerden biri oldu.
28 yaşındaki futbolcunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SEVILLA İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ İSTİYOR
İspanyol basını, Sevilla'nın İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu yazdı.
15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Fichajes.net'te yer alan haberde, Fenerbahçeli futbolcunun 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olabileceğini duyurdu.
Haberde Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın kış transfer döneminde milli oyuncuyu takıma kazandırmak istediği belirtildi.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.