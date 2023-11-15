Fenerbahçe’nin yıldızı İspanyol devine! İşte ödenecek rakam

Ligin 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olması sonrası milli araya lider girdi.

Fenerbahçe'de bu sezon yeni transferlerin katkısı dikkatleri çekerken, sarı-lacivertliler adına yıldızını parlatan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

Sarı-lacivertli takıma transfer olduğu tarihten bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız futbolcu, bu sezon sergilediği oyunla taraftarın sevgilisi oldu.

İrfan Can, bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol ve 5 asist kaydederek takımının skor yükünü üstlenen isimlerden biri oldu.