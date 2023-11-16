ÖZEL | Galatasaray’dan flaş Nelsson kararı! Kimse beklemiyordu

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 maçta 1015 dakika süre alan ve 11 karşılaşmada başlangıç kadrosunda yer alan Nelsson'un devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AVRUPA TAKIMLARININ RADARINDA İngiltere'den Tottenham ile Arsenal, Almanya'dan Borussia Dortmund, İtalya'dan Atalanta ve İspanya'dan Sevilla ile transferde sıkça anılan Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Stoper dışında ihtiyaca yönelik ön liberoda da oynayabilen 1.85 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 19 milyon Euro değer biçiliyor. 25 yaşındaki stoper, Galatasaray'da toplam 95 maçta oynarken, 2 gol, 1 asist katkısı verdi.

GALATASARAY'A MALİYETİ VE MAAŞI Hatırlanacağı üzere Victor Enok Nelsson için Galatasaray, Kopenhag ile anlaşma yaparken oyuncunun eski kulübüne 5 yıl içinde 7 milyon Euro ödeneceğini duyurmuştu.