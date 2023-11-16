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Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Trendyol Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda lider konumda bulunan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Ara transfer dönem için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusunun sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 13:31 Güncelleme 16 Kasım 2023, 13:31
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, neredeyse sil baştan bir kadro kurdu.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Yönetim sezon başında birçok yıldız ismi takıma kazandırarak şampiyonluk için iddialı bir kadro oluşturdu.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Fenerbahçe; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi ses getiren transferlere imza attı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yapılan takviyeler sonrası çok sayıda ayrılık da yaşandı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Kanarya başta Arda Güler, Enner Valencia ve Attila Szalai olmak üzere birçok yıldızıyla vedalaştı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala arayışlar hızlandı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Sarı-lacivertliler öncelikle bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntı yaşadığı stoper ve orta saha bölgesine takviye yapacak.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Kanarya'da takıma yapılacak eklemelerle birlikte kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Sezon başında transfer edilen ancak forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent'in takımdan ayrılacağı konuşulan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yolda...

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

JOSHUA KING GÖZDEN ÇIKARILDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Joshua King kronik sakatlığı sebebiyle devamlılık sağlayamadığı için gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek King'e ise anlaşmalı fesih teklifi yapacak.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Joshua King bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıktı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Norveçli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı
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