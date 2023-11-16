Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor! Son sakatlık bardağı taşırdı

Fenerbahçe; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi ses getiren transferlere imza attı.

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yapılan takviyeler sonrası çok sayıda ayrılık da yaşandı.

Kanarya başta Arda Güler, Enner Valencia ve Attila Szalai olmak üzere birçok yıldızıyla vedalaştı.

Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala arayışlar hızlandı.