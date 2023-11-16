2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

İki oyuncudan biri ya da ikisiyle yol ayrımına gitmeyi düşünülürken İsmail Kartal'ın da stilini çok beğendiği Emil Breivik, bu durumda Kanarya'nın öncelikli transfer hedefi haline gelecek.

2025 yılına kadar Molde ile sözleşmesi bulunan futbolcuya şimdilik 4 milyon Euro değer biçiliyor.

Daha önce Molde altyapısı ve Raufoss'da görev alan 1.80 boyundaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

Norveçli yıldız bu sezon Molde'de forma giydiği 42 maçta 10 gol attı, 12 asist yaptı.