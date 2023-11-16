2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Süper Lig şampiyonluğu için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda yer alıyor.
Süper Lig şampiyonluğu için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda yer alıyor.
Son hafta Galatasaray'ın Hatay'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönmesiyle birlikte Süper Lig liderliği yeniden averajla sarı lacivertlilere geçti.
Sezon başında transferde birçok kez karşı karşıya gelen 2 ekip ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden aynı isme yöneldi.
Molde formasıyla Galatasaray'a karşı başarılı performasıyla dikkat çeken Emil Breivik için ezeli rakipler harekete geçti.
Yıldız orta saha oyuncusunun menajeri Jim Solbakken, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
GALATASARAY BREIVIK İÇİN MASAYA OTURDU!
Sarı kırmızılı yöneticiler, 23 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldi.
Emil Breivik'in transfer şartlarını soran yöneticiler görüşmeden memnun ayrıldı.
Cimbom önümüzdeki günlerde ise Norveç'e çıkarma yaparak Molde kulübüne resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile de adı anılan Breivik'i kaptırmamak için elini çabuk tutmaya kararlı.
FENERBAHÇE GÖRÜŞME YAPACAK!
Emil Breivik'in menajeriyle görüşme gerçekleştiren Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de harekete geçti.
Sarı lacivertli yöneticilerin, önceki gün İstanbul'a gelen 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Jim Solbakken ile görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.
Kanarya, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen futbolcuyu şartların oluşması halinde kadrosuna katmayı düşünüyor.
ORTA SAHADA DEĞİŞİM!
Geride kalan 12 haftada ortaya koydukları performansla geçer not alamayan Miguel Crespo ile Miha Zajc'ın takımdan ayrılma olasılığı yükseldi.
İki oyuncudan biri ya da ikisiyle yol ayrımına gitmeyi düşünülürken İsmail Kartal'ın da stilini çok beğendiği Emil Breivik, bu durumda Kanarya'nın öncelikli transfer hedefi haline gelecek.
2025 yılına kadar Molde ile sözleşmesi bulunan futbolcuya şimdilik 4 milyon Euro değer biçiliyor.
Daha önce Molde altyapısı ve Raufoss'da görev alan 1.80 boyundaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.
Norveçli yıldız bu sezon Molde'de forma giydiği 42 maçta 10 gol attı, 12 asist yaptı.