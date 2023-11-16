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2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transfer için karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala harekete geçen ezeli rakipler orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yıldız ismin menajeriyle masaya oturuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 12:07 Güncelleme 16 Kasım 2023, 12:07
2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Süper Lig şampiyonluğu için kıyasıya mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda yer alıyor.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Son hafta Galatasaray'ın Hatay'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin de Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönmesiyle birlikte Süper Lig liderliği yeniden averajla sarı lacivertlilere geçti.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Sezon başında transferde birçok kez karşı karşıya gelen 2 ekip ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden aynı isme yöneldi.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Molde formasıyla Galatasaray'a karşı başarılı performasıyla dikkat çeken Emil Breivik için ezeli rakipler harekete geçti.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Yıldız orta saha oyuncusunun menajeri Jim Solbakken, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

GALATASARAY BREIVIK İÇİN MASAYA OTURDU!

Sarı kırmızılı yöneticiler, 23 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir araya geldi.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Emil Breivik'in transfer şartlarını soran yöneticiler görüşmeden memnun ayrıldı.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Cimbom önümüzdeki günlerde ise Norveç'e çıkarma yaparak Molde kulübüne resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile de adı anılan Breivik'i kaptırmamak için elini çabuk tutmaya kararlı.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

FENERBAHÇE GÖRÜŞME YAPACAK!
Emil Breivik'in menajeriyle görüşme gerçekleştiren Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de harekete geçti.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Sarı lacivertli yöneticilerin, önceki gün İstanbul'a gelen 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Jim Solbakken ile görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Kanarya, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen futbolcuyu şartların oluşması halinde kadrosuna katmayı düşünüyor.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

ORTA SAHADA DEĞİŞİM!
Geride kalan 12 haftada ortaya koydukları performansla geçer not alamayan Miguel Crespo ile Miha Zajc'ın takımdan ayrılma olasılığı yükseldi.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

İki oyuncudan biri ya da ikisiyle yol ayrımına gitmeyi düşünülürken İsmail Kartal'ın da stilini çok beğendiği Emil Breivik, bu durumda Kanarya'nın öncelikli transfer hedefi haline gelecek.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

2025 yılına kadar Molde ile sözleşmesi bulunan futbolcuya şimdilik 4 milyon Euro değer biçiliyor.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Daha önce Molde altyapısı ve Raufoss'da görev alan 1.80 boyundaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor

Norveçli yıldız bu sezon Molde'de forma giydiği 42 maçta 10 gol attı, 12 asist yaptı.

2. Szymanski vakası! Galatasaray görüştü Fenerbahçe kapıyor
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