İrfan Can Kahveci İspanyolları peşine taktı! Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna dudak uçuklatan transfer parası...

ÇİKOLATA DEĞİL PERFORMANS İÇECEĞİ

Ndombele ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun yedek kulübesinde çiko- lata yediği iddia edilmişti. Oyuncunun 'On The Go Pro Gel' yani performans içeceği içtiği ifade edildi. İçeriğindeki hızlı sindirilebilen özel karbonhidrat ile ihtiyaç olan enerjiyi hızlıca sağladığı bildirildi.