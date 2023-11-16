İrfan Can Kahveci İspanyolları peşine taktı! Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna dudak uçuklatan transfer parası...

F.Bahçe'nin son iki sezonda en çok eleştirilen isimlerinden olan ancak bu yıl İsmail Kartal ile coşan İrfan Can Kahveci için flaş iddia... İspanyol basınından Fichajes. net'te yer alan haberde, 28 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro (466 milyon 729 bin 267 TL) karşılığında İspanyol ekibine transfer olabileceği duyuruldu. Haberde Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın kış transfer döneminde milli oyuncuyu takıma kazandırmak istediği belirtildi.





KENT ADA'YA GERİ DÖNÜYOR

F.Bahçe'de fazla şans bulamayan Ryan Kent ile ilgili plan netleşti. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye dönmeyi planladığı öğrenildi. İngiltere ve İskoçya'dan kiralama teklifleri alan Sarı-Lacivertli kulübün, oyuncu ve menajeriyle görüşme yaptıktan sonra yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. 8 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Kent'in F.Bahçe ile kontratı 2027'de bitecek.

KANARYA'DAN GENÇLİK AŞISI

Geleceğe yönelik hamleler yapan F.Bahçe, Gençlerbirliği altyapısından 15 yaşındaki futbolcular Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i transfer etti. G.Birliği Başkanı Niyazi Akdaş, "Fenerbahçe ile 200 bin Euro karşılığında anlaşma sağladık. Sonraki satıştan da yüzde 15 payımız bulunuyor" dedi.