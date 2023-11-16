İrfan Can Kahveci İspanyolları peşine taktı! Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna dudak uçuklatan transfer parası...

BİR MAÇ BİLE OLSA GİDERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Bana, 'Senin süren 3-5 maç' dediler. Eğer Beşiktaş'ın antrenöre ihtiyacı varsa, beni de layık görüyorlarsa 1 maç bile olsa seve seve giderim" diye konuştu. Çalımbay, "Başakşehir maçında takımı çok iyi gördüm. Tek sıkıntımız sakatlıklar. Şu an 10 sakatımız var. Milli aradan sonra 6-7 tanesi iyileşir" ifadelerini kullandı.
RIZA HOCAYLA KONUŞACAĞIZ
Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat önemli açıklamalarda bulundu. Arat, "Biz hazırlıklarımızı yaptık. Yerli ve yabancı tüm alternatiflerimiz hazır. Seçimi kazanırsak bu alternatiflerimizi devreye sokacağız. İlk önce Rıza Hoca ile konuşacağız. O bize doğru bilgiler verir. O gerçek bir Beşiktaşlı. O zamana kadar performans ve bu kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim? Tabii ki devam ederiz. İsim üzerinde spekülasyon yapmak çok doğru olmaz. Beşiktaş istediği oyuncuyu getirir. Transfer konusunda da hazırlığımız var. Beşiktaş, sadece teknik direktör ve sportif direktörle transfer politikasını belirleyemez. Beşiktaş'ın kendi stratejisi olacak" diye konuştu.
REBIC'İ ILK 11'E MONTE EDECEK
Rıza Çalımbay'ın Başakşehir maçındaki performansıyla dikkat çeken Ante Rebic'i 11'e monte edeceği öğrenildi. Sakarya ve istanbul ile oynanacak hazırlık maçlarında da süre alacak Hırvat yıldızın kanat rotasyonun önemli parçalarından biri olması bekleniyor.
FENER&EFES SAHNE ALIYOR
THY EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 22.05'te başlayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 22.30'da Milan'a konuk olacak.
FATURA FİSCHER'E KESİLDİ
bundesliga'da 9 maçtır üst üste mağlup olan Union Berlin'de, teknik direktör Urs Fischer ile yollar ayrıldı. 5 yıldır görevde bulunan Fischer çıktığı 224 maçta 1.53 puan ortamalası yakaladı.
MİNNESOTA'NIN SERİSİ SÜRÜYOR
NBA'de Minnesota Timberwolves deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.
AÇIK KAPI BIRAKTI
Takımdan ayrılacağı gündeme gelen Jens Stryger Larsen, Danimarka basınına transfer ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı. Larsen, "Trabzonspor'da 1.5 yılım kaldı. Ne olacağı konusunda henüz bir fikrim yok. Ancak burada mutluyum. Hedef noktam da bu" dedi. 32 yaşındaki futbolcu Brondby'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberler için ise "Eğer bana ulaşmak isterlerse kolaylıkla ulaşabilirler. Brondby iyi bir durumda. Zirveye oynuyorlar. Bunu görmek harika" ifadelerini kullandı.
64 AMATÖR TAKIMA DESTEK
Trabzonspor, kentteki 64 amatör futbol takımına malzeme desteğinde bulundu. Bordo- Mavililer'in asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Hepimiz amatör kümede yöneticilik, başkanlık yaptık. Trabzon'da bir Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi var, bir de amatör kulüplerimiz var. Bizim altyapımız hepsinin bir bütünüdür" dedi. Ayrıca Başkan Ertuğrul Doğan adına hazırlanan plaket de Kafkas'a teslim edildi.
BUKSA'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
Antalyaspor'un Lens'ten kiraladığı Polonyalı yıldız Adam Buksa, Türkiye Ligi'ne etkili bir başlangıç yaptı. Akdeniz ekibi, Ankaragücü karşısında gol şov yaparken, Buksa maça damgasını vuran isimdi. Antalya'nın 4-0 kazandığı karşılaşmada Larsson'un golünün asistini veren Polonyalı yıldız, bununla yetinmedi ve takımının üçüncü golüne de imzasını attı. 10 maçta attığı 5 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olan Buksa, dikkat çeken bir kariyere sahip. 27 yaşındaki oyuncu, 2020'de Polonya'dan Amerika'ya transfer olmuştu. New England'daki 2 sezonun ardından 6 milyon Euro'ya Lens'e geçen ve sakatlık nedeniyle etkili olamayan Buksa, Antalya'da kendini buldu.
ÖZGÖKÇEN ADAY OLMAYACAK
Konyaspor 20 Kasım'da yapılacak seçim öncesinde başkan Fatih Özgökçen'in tekrar aday olmayacağını duyurdu. Açıklamada, 30 aylık sürede Özgökçen dönemindeki takımın 3 kez ilk 10 içinde olduğu hatırlatıldı.
MURADİYE HEDEF BÜYÜTTÜ
İstanbul 1. Amatör Lig 10. Grup'ta Muradiye Gençlerbirliği deplasmanda İstanbul Kastamonuspor'u 1-0 yendi. Takımıyla vites yükselten teknik direktör Gökhan Kaya, "Sezonu şampiyon bitirip, üst lige çıkacağız" dedi.