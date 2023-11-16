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İrfan Can Kahveci İspanyolları peşine taktı! Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dudak uçuklatan transfer parası...

İsmail Kartal ile küllerinden doğan İrfan Can Kahveci, İspanyol devi Sevilla’yı peşine taktı. Milli futbolcu için 15 milyon Euro (466 milyon 729 bin 267 TL) ücret hazırlandı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Kasım TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
İrfan Can Kahveci İspanyolları peşine taktı! Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuna dudak uçuklatan transfer parası...

F.Bahçe'nin son iki sezonda en çok eleştirilen isimlerinden olan ancak bu yıl İsmail Kartal ile coşan İrfan Can Kahveci için flaş iddia... İspanyol basınından Fichajes. net'te yer alan haberde, 28 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro (466 milyon 729 bin 267 TL) karşılığında İspanyol ekibine transfer olabileceği duyuruldu. Haberde Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın kış transfer döneminde milli oyuncuyu takıma kazandırmak istediği belirtildi.



KENT ADA'YA GERİ DÖNÜYOR
F.Bahçe'de fazla şans bulamayan Ryan Kent ile ilgili plan netleşti. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye dönmeyi planladığı öğrenildi. İngiltere ve İskoçya'dan kiralama teklifleri alan Sarı-Lacivertli kulübün, oyuncu ve menajeriyle görüşme yaptıktan sonra yol haritasını belirleyeceği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maçta 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. 8 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Kent'in F.Bahçe ile kontratı 2027'de bitecek.

KANARYA'DAN GENÇLİK AŞISI
Geleceğe yönelik hamleler yapan F.Bahçe, Gençlerbirliği altyapısından 15 yaşındaki futbolcular Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin'i transfer etti. G.Birliği Başkanı Niyazi Akdaş, "Fenerbahçe ile 200 bin Euro karşılığında anlaşma sağladık. Sonraki satıştan da yüzde 15 payımız bulunuyor" dedi.



60 MİLYONLUK NDOMBELE ÇIKMAZI
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu bir türlü istenilen performansı yakalayamadı. Galatasaray Yönetimi ise devre arasında tecrübeli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. Cimbom, kiralık sözleşmesini feshetmesi için görüştüğü Tottenham'dan 'Olur' yanıtını aldı. Ancak, tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar olan maaşını Galatasaray'ın ödemesi şartıyla... Yıllık 3.2 milyon Euro alan Ndombele için şimdiye kadar 1.2 milyon Euro ödendi. Aslan, oyuncuyu gönderdikten sonra 2 milyon Euro daha ödemek zorunda. Yönetimin Ndombele konusunda çıkmazda olduğu öğrenildi.

ÇİKOLATA DEĞİL PERFORMANS İÇECEĞİ
Ndombele ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun yedek kulübesinde çiko- lata yediği iddia edilmişti. Oyuncunun 'On The Go Pro Gel' yani performans içeceği içtiği ifade edildi. İçeriğindeki hızlı sindirilebilen özel karbonhidrat ile ihtiyaç olan enerjiyi hızlıca sağladığı bildirildi.



FLAŞ KEREM İDDİASI
SKY Sport muhabiri Ben Heckner, gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığını belirtti. Yaz ayından Avrupa'ya gitmeyi isteyen Kerem'in ise isteği İspanya, Almanya veya İngiltere'de forma giymek olduğu iddia edildi. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle G.Saray'dan ayrılabileceği aktarıldı. Bu sezon 22 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 5 gol, 7 asistlik katkı verdi.



ERENCAN PİŞMANLIĞI
G.Saray'da yetişen Erencan Yardımcı, Sarı-Kırmızılılar ile ilk resmi maçına 2019 yılında Club Brugge deplasmanında uzatmaların son dakikasında oyuna girerek çıktı. 2021'de 4,2 milyon TL bonservis bedeliyle Eyüpspor'a transfer oldu. Erencan, Alanyaspor'a kiralandı. Genç futbolcu bu sezon ise Pendikspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 21 yaşındaki forvet, takımının son 6 maçında 4 gol atarak yıldışlaştı.

SALİH ÖZCAN: MONTELLA BİZE İYİ GELDİ
A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Salih Özcan zorlu karşılaşma öncesi dün özel açıklamalara imza attı. Dortmund forması giyen tecrübeli futbolcu, "Takımda durum iyi. Montella hoca, takıma iyi geldi. Euro 2024'te iyi bir performans göstermek istiyoruz. Heyecanlıyız. Takım olarak kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Alman Milli Takımı'nın yıldızı Groetzka ise, "Türkiye ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir maç olacak. G.Saray ile oynadığımız iç saha maçında atmosferin nasıl olacağına dair biraz fikir edindik. Umarım harika bir maç olur" diye konuştu.

MİLLİLER'DE ALMANYA MESAİSİ
A Milli Futbol Takımımız, Almanya ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Ay- Yıldızlılar'da Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.



REAL'E ÇOK ŞEY VERECEK
Real Madrid'in İspanyol forveti Joselu, milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Joselu, "Arda çok genç yaşta Real Madrid'e geldi ve peş peşe sakatlanma talihsizliği yaşadı. Ameliyattan sonra uyum sağlaması gerekiyordu. Gerçek şu ki inanılmaz yetenekli, çok kaliteli. Ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor" dedi. İspanyol forvet, "Arda, Real Madrid'e çok şey verecek. Ona her şeyin düzeleceğini ve Santiago Bernabeu'da tüm hayranlarının onu izlemenin keyfini çıkaracağını söylemek istiyorum" diye konuştu.



BİR MAÇ BİLE OLSA GİDERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Bana, 'Senin süren 3-5 maç' dediler. Eğer Beşiktaş'ın antrenöre ihtiyacı varsa, beni de layık görüyorlarsa 1 maç bile olsa seve seve giderim" diye konuştu. Çalımbay, "Başakşehir maçında takımı çok iyi gördüm. Tek sıkıntımız sakatlıklar. Şu an 10 sakatımız var. Milli aradan sonra 6-7 tanesi iyileşir" ifadelerini kullandı.



RIZA HOCAYLA KONUŞACAĞIZ
Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat önemli açıklamalarda bulundu. Arat, "Biz hazırlıklarımızı yaptık. Yerli ve yabancı tüm alternatiflerimiz hazır. Seçimi kazanırsak bu alternatiflerimizi devreye sokacağız. İlk önce Rıza Hoca ile konuşacağız. O bize doğru bilgiler verir. O gerçek bir Beşiktaşlı. O zamana kadar performans ve bu kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim? Tabii ki devam ederiz. İsim üzerinde spekülasyon yapmak çok doğru olmaz. Beşiktaş istediği oyuncuyu getirir. Transfer konusunda da hazırlığımız var. Beşiktaş, sadece teknik direktör ve sportif direktörle transfer politikasını belirleyemez. Beşiktaş'ın kendi stratejisi olacak" diye konuştu.

REBIC'İ ILK 11'E MONTE EDECEK
Rıza Çalımbay'ın Başakşehir maçındaki performansıyla dikkat çeken Ante Rebic'i 11'e monte edeceği öğrenildi. Sakarya ve istanbul ile oynanacak hazırlık maçlarında da süre alacak Hırvat yıldızın kanat rotasyonun önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

FENER&EFES SAHNE ALIYOR
THY EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Beko bugün deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 22.05'te başlayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 22.30'da Milan'a konuk olacak.

FATURA FİSCHER'E KESİLDİ
bundesliga'da 9 maçtır üst üste mağlup olan Union Berlin'de, teknik direktör Urs Fischer ile yollar ayrıldı. 5 yıldır görevde bulunan Fischer çıktığı 224 maçta 1.53 puan ortamalası yakaladı.

MİNNESOTA'NIN SERİSİ SÜRÜYOR
NBA'de Minnesota Timberwolves deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 33 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.



AÇIK KAPI BIRAKTI
Takımdan ayrılacağı gündeme gelen Jens Stryger Larsen, Danimarka basınına transfer ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı. Larsen, "Trabzonspor'da 1.5 yılım kaldı. Ne olacağı konusunda henüz bir fikrim yok. Ancak burada mutluyum. Hedef noktam da bu" dedi. 32 yaşındaki futbolcu Brondby'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberler için ise "Eğer bana ulaşmak isterlerse kolaylıkla ulaşabilirler. Brondby iyi bir durumda. Zirveye oynuyorlar. Bunu görmek harika" ifadelerini kullandı.



64 AMATÖR TAKIMA DESTEK
Trabzonspor, kentteki 64 amatör futbol takımına malzeme desteğinde bulundu. Bordo- Mavililer'in asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Hepimiz amatör kümede yöneticilik, başkanlık yaptık. Trabzon'da bir Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi var, bir de amatör kulüplerimiz var. Bizim altyapımız hepsinin bir bütünüdür" dedi. Ayrıca Başkan Ertuğrul Doğan adına hazırlanan plaket de Kafkas'a teslim edildi.



BUKSA'DAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ
Antalyaspor'un Lens'ten kiraladığı Polonyalı yıldız Adam Buksa, Türkiye Ligi'ne etkili bir başlangıç yaptı. Akdeniz ekibi, Ankaragücü karşısında gol şov yaparken, Buksa maça damgasını vuran isimdi. Antalya'nın 4-0 kazandığı karşılaşmada Larsson'un golünün asistini veren Polonyalı yıldız, bununla yetinmedi ve takımının üçüncü golüne de imzasını attı. 10 maçta attığı 5 gol ve 2 asistle takımının en skorer ismi olan Buksa, dikkat çeken bir kariyere sahip. 27 yaşındaki oyuncu, 2020'de Polonya'dan Amerika'ya transfer olmuştu. New England'daki 2 sezonun ardından 6 milyon Euro'ya Lens'e geçen ve sakatlık nedeniyle etkili olamayan Buksa, Antalya'da kendini buldu.

ÖZGÖKÇEN ADAY OLMAYACAK
Konyaspor 20 Kasım'da yapılacak seçim öncesinde başkan Fatih Özgökçen'in tekrar aday olmayacağını duyurdu. Açıklamada, 30 aylık sürede Özgökçen dönemindeki takımın 3 kez ilk 10 içinde olduğu hatırlatıldı.

MURADİYE HEDEF BÜYÜTTÜ
İstanbul 1. Amatör Lig 10. Grup'ta Muradiye Gençlerbirliği deplasmanda İstanbul Kastamonuspor'u 1-0 yendi. Takımıyla vites yükselten teknik direktör Gökhan Kaya, "Sezonu şampiyon bitirip, üst lige çıkacağız" dedi.

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