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Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Torreira'nın yanına istediği tarzda bir oyuncu bulamayan Okan Buruk, yönetimden dünya yıldızı ismi istedi. Erden Timur transferi bitirmek için bizzat devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 10:44 Güncelleme 16 Kasım 2023, 10:44
Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Cimbom devre arasında yapacağı takviyelerle hem üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak hem de Avrupa'da mücadelesini sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını hızlandıran yönetim, sol bek ve orta saha transferlerine öncelik verdi.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Sarı-kırmızılılar, istediği katkıyı alamadığı Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde Tottenham'a göndermenin planlarını yapıyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Ndombele'nin ayrılığı sonrası orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan yönetim, hem 6 hem de 8 numarada oynayabilecek bir ismi takıma kazandırmaya çalışıyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

GALATASARAY'DA PARTEY SESLERİ

Orta sahada daha tempolu isimlerle yola devam etmek isteyen Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Arsenal'den Thomas Partey'i kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

İngiliz basınında yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in yolları ocak ayında kesin olarak ayrılacak.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

30 yaşındaki Ganalı orta saha, 3 yıldır Arsenal'de forma giyiyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında olan Partey'in kiralanmasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Thomas Partey'in adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Partey bu sezon Arsenal formasıyla 5 maça çıktı.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Ganalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

Thomas Partey'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek

30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro.

Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Transfer ocakta bitecek
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