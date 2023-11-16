Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"ABOUBAKAR 4 AY SONRAKİ ALACAĞININ ÖDENMESİ İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ" "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."

"BAILLY'YE HAREKETİMDEN PİŞMANLIK DUYMUYORUM" "Bailly'ye Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum." dedi.

"ŞENOL HOCAMIZIN TAVIRLARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI" "Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım."

"AYRILDIKTAN 5 DAKİKA SONRA RIZA ÇALIMBAY'IN GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM" "Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca'nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim."