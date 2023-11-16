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Burak Yılmaz'dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarını silen Yılmaz, yaptığı paylaşımları silmesinin sebebinin açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 17:29 Güncelleme 16 Kasım 2023, 17:29
Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz, kötü gidişatın devam etmesinin ardından geçtiğimiz hafta görevini bırakmıştı.

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

Yılmaz, birkaç gün önce Şenol Güneş ve Vincent Aboubakar ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"FUTBOLCULARDA VURDUMDUYMAZLIK VARDI"

38 yaşındaki antrenör, "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı."

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"ABOUBAKAR 4 AY SONRAKİ ALACAĞININ ÖDENMESİ İÇİN ISRAR EDİYORMUŞ"

"Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"BAILLY'YE HAREKETİMDEN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

"Bailly'ye Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum." dedi.

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"ŞENOL HOCAMIZIN TAVIRLARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan'la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş'la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım."

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"AYRILDIKTAN 5 DAKİKA SONRA RIZA ÇALIMBAY'IN GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

"Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca'nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim."

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"HAMİT ALTINTOP İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans'ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz."

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

Yaptığı açıklamalarda gündem olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımlarını silmesiyle de çok konuşuldu.

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

38 yaşındaki antrenör, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarını neden sildiğini açıkladı.

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?

"ÇOCUKLARIMA BİLE HAKARET EDİLİYORDU"

Hürriyet'e konuşan Burak Yılmaz, "Ne yapsaydım? O fotoğrafların altına neler yazıldığını, nasıl küfürler edildiğini bir bilsen. Çocuklarıma bile hakaret ediliyordu." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz’dan flaş açıklama! Paylaşımları neden sildi?
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