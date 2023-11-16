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Fenerbahçe'ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Bu sezon savunma anlamında Avrupa'nın en iyi istatistiklerine sahip olan Fenerbahçe, son bir ayda stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklarla uğraşıyor. Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in aynı anda sakatlanmalarıyla stopersiz kalan Fenerbahçe, devre arasında bu bölgeyi güçlendirecek. Kanarya için bu doğrultuda sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 11:03 Güncelleme 16 Kasım 2023, 11:03
Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Sarı lacivertliler sezon başında çok iddialı bir takım oluşturmuştu.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Kanarya yaptığı transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemeyi başardı.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

İsmail Kartal'ın öğrencileri hem ligde hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar aldı.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Fenerbahçe'de gözler şimdi de ara transfere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Sarı lacivertliler ocak ayında da nokta atışı hamleler yapma peşinde.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Özellikle stoperlerinin art arta sakatlanması üzerine savunmaya takviye yapma kararı alan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Fotomaç'ın Meksika basınından derlediği habere göre Kanarya, Club America'nın 24 yaşındaki Uruguaylı stoperi Sebastian Caceres'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Meksika kulübünün bir hafta içinde F.Bahçe'ye cevap vereceği belirtilirken, Avrupa'ya açılmak isteyen Caceres'in sarı-lacivertli kulübe gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübeyi güçlendirmek için Caceres'e onay verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Caceres bu sezon toplam 12 maça çıktı.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024'ün aralık ayında bitecek.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia

1.80 boyundaki genç stoper 4 kez de ülke milli takımında ter döktü.

Fenerbahçe’ye yeni Lugano! Stoper transferi için sürpriz iddia
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