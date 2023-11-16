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Brezilya'yı salladı Galatasaray'a geliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak isteyen ve Trendyol Süper Lig'de de şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, aradığı ismi ise Brezilya'da buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve A Spor'un duyurduğu listedeki o yıldız...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 11:34 Güncelleme 16 Kasım 2023, 11:34
Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, unvanını koruma peşinde...

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Aslan ayrıca Devler Ligi'nde gruptan çıkarak hem sportif başarı hedefliyor hem de transfer döneminde cazibe merkezi haline gelmeyi istiyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Cimbom, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Bu kapsamda gaza basan G.Saray'da, gözler ocak ayına çevrildi.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Yaz döneminde büyük bir yapılanmaya giden Aslan, devre arasında da bunu sürdürecek.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Takımda 14 yabancısı bulunan G.Saray'ın, ilk hedefi yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

NDOMBELE İLE YOL AYRIMI

Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Geçen sezon şampiyon Napoli kadrosunda yer alan Fransız yıldız, istikrarı yakalayamadı.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda fazla kilolarıyla gündeme geldi.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Cimbom'da 7 maçta forma giyen yıldız isim, bu süreçte sadece 123 dakika süre alabildi.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Ndombele ile yolların ayrılması halinde bu bölgeye kesin bir transfer yapılacak.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

G.SARAY'DAN CHRISTIAN HAMLESİ!

Bu bölgeye daha dinamik ve genç bir futbolcu almak isteyen teknik heyet, Athletico Paranaense forması giyen Christian için harekete geçti.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

22 yaşındaki oyuncu, kariyer hedefleri açısından Avrupa'da oynamak istiyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Genç yıldız 8 numaranın yanı sıra 6 numarada da forma giyebiliyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Teknik direktör Okan Buruk'un bu profilde bir futbolcu istediği biliniyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Genç futbolcu, kulübünün Vitor Roque'den sonra en değerli ismi konumunda bulunuyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Bu sezon takımı adına 37 maça çıkan Christian, bu süreçte 7 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Sarı-kırmızılılar genç ismi kadrosuna katıp, oynatıp yararlanıp satmanın hesaplarını yapıyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

CHRISTIAN KİMDİR?

Christian, 19 Aralık 2000'de Brezilya'nın Jundiai kentinde dünyaya geldi. Futbola Athletico PR altyapısında başladı.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Kiralık olarak Juventude'de forma giydikten sonra kulübüne geri döndü.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Genç yıldızın Athletico Paranaense ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak

Christian'ın güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor! Ndombele’nin yerini dolduracak
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