Brezilya’yı salladı Galatasaray’a geliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, transferde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, unvanını koruma peşinde...
Aslan ayrıca Devler Ligi'nde gruptan çıkarak hem sportif başarı hedefliyor hem de transfer döneminde cazibe merkezi haline gelmeyi istiyor.
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Cimbom, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Bu kapsamda gaza basan G.Saray'da, gözler ocak ayına çevrildi.
Yaz döneminde büyük bir yapılanmaya giden Aslan, devre arasında da bunu sürdürecek.
Takımda 14 yabancısı bulunan G.Saray'ın, ilk hedefi yeni gelecek isimlere yer açmak olacak.
NDOMBELE İLE YOL AYRIMI
Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kaldı.
Geçen sezon şampiyon Napoli kadrosunda yer alan Fransız yıldız, istikrarı yakalayamadı.
26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda fazla kilolarıyla gündeme geldi.
Cimbom'da 7 maçta forma giyen yıldız isim, bu süreçte sadece 123 dakika süre alabildi.
Ndombele ile yolların ayrılması halinde bu bölgeye kesin bir transfer yapılacak.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...
G.SARAY'DAN CHRISTIAN HAMLESİ!
Bu bölgeye daha dinamik ve genç bir futbolcu almak isteyen teknik heyet, Athletico Paranaense forması giyen Christian için harekete geçti.
22 yaşındaki oyuncu, kariyer hedefleri açısından Avrupa'da oynamak istiyor.
Genç yıldız 8 numaranın yanı sıra 6 numarada da forma giyebiliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu profilde bir futbolcu istediği biliniyor.
Genç futbolcu, kulübünün Vitor Roque'den sonra en değerli ismi konumunda bulunuyor.
Bu sezon takımı adına 37 maça çıkan Christian, bu süreçte 7 gol - 2 asistlik performans gösterdi.
Sarı-kırmızılılar genç ismi kadrosuna katıp, oynatıp yararlanıp satmanın hesaplarını yapıyor.
CHRISTIAN KİMDİR?
Christian, 19 Aralık 2000'de Brezilya'nın Jundiai kentinde dünyaya geldi. Futbola Athletico PR altyapısında başladı.
Kiralık olarak Juventude'de forma giydikten sonra kulübüne geri döndü.
Genç yıldızın Athletico Paranaense ile 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.