Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Ancak Davinson Sanchez dışındaki isimler henüz tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.
Özellikle orta sahadaki sıkıntılara çare olması için Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele büyük hayal kırıklığı yarattı.
Okan Buruk'un 7 maçta 123 dakika süre verdiği Ndombele, skora katkı sağlayamadı.
Galatasaray'a 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan 26 yaşındaki futbolcu, en pahalı yedek konumuna düştü.
Fransız futbolcu, bu özelliğiyle takım arkadaşlarına da fark attı.
Sabah'ın haberine göre; Ndombele'nin şu an için dakikası 25 bin 203 Euro...
Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu.
480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro...
Ndombele'den teknik direktör Okan Buruk da umudunu kesmek üzere...
Öte yandan Ndombele'nin durumuna göre sarı-kırmızılıların B planı belli oldu.
Fransız yıldız toparlanamazsa devre arasında yollar ayrılacak.
Yönetim, onun yerine sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağırmayı gündemine aldı.