Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Galatasaray'a 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan 26 yaşındaki futbolcu, en pahalı yedek konumuna düştü.

Fransız futbolcu, bu özelliğiyle takım arkadaşlarına da fark attı.

Sabah'ın haberine göre; Ndombele'nin şu an için dakikası 25 bin 203 Euro...

