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Galatasaray'da Ndombele'nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele, hayal kırıklığı yarattı. Fransız orta saha, yıllık ücretine karşılık aldığı süreyle Icardi, Boey gibi yıldızları geride bıraktı. Öte yandan Ndombele kendini toparlayamazsa, sarı-kırmızılılar alternatifini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 15:00 Güncelleme 16 Kasım 2023, 15:00
Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Galatasaray, bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Ancak Davinson Sanchez dışındaki isimler henüz tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Özellikle orta sahadaki sıkıntılara çare olması için Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele büyük hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Okan Buruk'un 7 maçta 123 dakika süre verdiği Ndombele, skora katkı sağlayamadı.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Galatasaray'a 3.1 milyon Euro garanti paraya imza atan 26 yaşındaki futbolcu, en pahalı yedek konumuna düştü.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Fransız futbolcu, bu özelliğiyle takım arkadaşlarına da fark attı.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Sabah'ın haberine göre; Ndombele'nin şu an için dakikası 25 bin 203 Euro...

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Bonuslarla 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin 18 maç sonunda 1 dakikalık maliyeti 6 bin 176 Euro oldu.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey'de ise bu rakam sadece 242 Euro...

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Ndombele'den teknik direktör Okan Buruk da umudunu kesmek üzere...

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Öte yandan Ndombele'nin durumuna göre sarı-kırmızılıların B planı belli oldu.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Fransız yıldız toparlanamazsa devre arasında yollar ayrılacak.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!

Yönetim, onun yerine sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağırmayı gündemine aldı.

Galatasaray’da Ndombele’nin dakikalık maliyeti dudak uçuklattı!
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