Katil İsrail’in zulmüne karşı tek yumruk! Taraftar gruplarından çağrı: Herkesi bekliyoruz!

Son olarak Süper Lig 'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftar grupları bir araya gelerek İsrail 'in zulmune karşı herkesi sesini yükseltmeye davet etti.

ÇArşı, Genç Fenerbahçe liler, ultrAslan , ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne çağırdı.

İSRAİL ZULMÜNE VİCDANİ TEPKİSİNİ GÖSTERMEK İSTEYEN DUYARLI HERKESİ BEKLİYORUZ!

İşgaci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek istercesine haftalardır saldırıyor, dünya ise bu soykırıma senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor!

Savaş suçu işlediği defalarca kez ispatlanan zalim ve doymaz soykırımcıların mazlumlara yaptığı orantısız zulme sessiz kalmak mümkün değildir!

Yaklaşık 1 aydır da kadın çocuk demeden orantısız saldırılarda giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için;

Tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 18 Kasım Cumartesi saat 20:00'de Leven'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.