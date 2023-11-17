Katil İsrail’in zulmüne karşı tek yumruk! Taraftar gruplarından çağrı: Herkesi bekliyoruz!

Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliam günlerdir devam ediyor.
Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliam günlerdir devam ediyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü alçak saldırılarda 11 bininin üzerinde insan öldürüldü.
Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlerken, tepkilerin de ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftar grupları bir araya gelerek İsrail'in zulmune karşı herkesi sesini yükseltmeye davet etti.
ÇArşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan, ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne çağırdı.
Konuya ilişkin Genç Fenerbahçeliler, İsrail zulmüne vicdani tepkisini göstermek isteyen duyarlı herkesi bekliyoruz, yazarak şu paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaştı:
İSRAİL ZULMÜNE VİCDANİ TEPKİSİNİ GÖSTERMEK İSTEYEN DUYARLI HERKESİ BEKLİYORUZ!
İşgaci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek istercesine haftalardır saldırıyor, dünya ise bu soykırıma senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor!
Savaş suçu işlediği defalarca kez ispatlanan zalim ve doymaz soykırımcıların mazlumlara yaptığı orantısız zulme sessiz kalmak mümkün değildir!
Yaklaşık 1 aydır da kadın çocuk demeden orantısız saldırılarda giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için;
Tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 18 Kasım Cumartesi saat 20:00'de Leven'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.
UltrAslan ve Gurbetçi Gençler de sosyal medya hesabından yaptığı ortak paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek istercesine haftalardır saldırıyor, dünya ise bu zulme sessiz kalıyor!
Savaş suçu işlediği defalarca kez ispatlanan zalim ve doymaz soykırımcıların mazlumlara yaptığı orantısız zulme sessiz kalmak mümkün değildir!
Yaklaşık 1 aydır da kadın çocuk demeden orantısız saldırılarda giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için;
Tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 18 Kasım Cumartesi saat 20:00'de Leven'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.
İsrail zulmüne vicdani, tepkisini göstermek isteyen herkesi bekliyoruz.
çArşı taraftar grubu da şu sözlerle zulme seyirci olmadıklarını duyurdu:
İsrail haftalardır kadın, çocuk, yaşlı, genç ayırt etmeden yakarak, yıkarak, yok ederek üstelik dünyanın gözünün içine soka soka azgın katliamına devam etmekte!
Vadedilmiş barbarlığın geldiği nihai nokta. Akıl ve vicdanın kabul edemeyeceği yok etme planı, bir yıkım stratejisi bu!
Tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 18 Kasım Cumartesi saat 20:00'de Leven'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.
İsrail zulmüne vicdani, tepkisini göstermek isteyen herkesi bekliyoruz.