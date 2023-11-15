’Ödeme yapılmayınca ağrıları devam etti’ Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklamalar bomba etkisi yarattı

Beşiktaş eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın kulüpten ayrıldıktan sonra söyledikleri bomba etkisi yarattı. Sosyal medyadaki Siyah-Beyazlı taraftarlar bu açıklamaların zamanlamasının çok manidar olduğu görüşünde birleştiler.
Beşiktaş eski teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın kulüpten ayrıldıktan sonra söyledikleri bomba etkisi yarattı. Sosyal medyadaki Siyah-Beyazlı taraftarlar bu açıklamaların zamanlamasının çok manidar olduğu görüşünde birleştiler.
TAKDİR YÖNETİMİN
Burak Yılmaz'ın söylediklerinden en dikkat çekici olanı Vincent Aboubakar ile ilgili olanıydı. Yılmaz, "Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" dedi.
İSTEKSİZDİLER
Burak hoca, "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafeteryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı" açıklamasını yaptı.
'Keşke göreve gelmeseydim' diyen Burak Yılmaz, "Beşiktaş'tan kaçamazdım. Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken, 5 dakika içinde Rıza Hoca'nın geldiğini öğrendim" diye konuştu.
TAKİPTEN ÇIKTILAR!
Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak Yılmaz, kaptan Cenk Tosun ile de iletişimi kesti. Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Bu hareket, sosyal medyada taraftarlar arasında oldukça ilgi gördü.
GÜNEŞ ŞAŞIRTTI
Burak Yılmaz, "Beşiktaş'ta beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar ile ilgili yaptığı açıklamaları yalanladı.