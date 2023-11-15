’Ödeme yapılmayınca ağrıları devam etti’ Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklamalar bomba etkisi yarattı

TAKİPTEN ÇIKTILAR! Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak Yılmaz , kaptan Cenk Tosun ile de iletişimi kesti. Burak Yılmaz ve Cenk Tosun, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı. Bu hareket, sosyal medyada taraftarlar arasında oldukça ilgi gördü.





GÜNEŞ ŞAŞIRTTI

Burak Yılmaz, "Beşiktaş'ta beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar ile ilgili yaptığı açıklamaları yalanladı.