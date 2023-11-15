Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Takviye yapılacak bölgelerin yanı sıra takımdan gidecek isimler de netleşiyor.
Galatasaray'da takımdan ayrılacağı uzun süredir konuşulan Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Davinson Sanchez'in transferiyle gözden düşen Danimarkalı stoperin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Önemli bir hamle yapan Nelsson, temsilcisiyle yolları ayırarak yeni bir menajerlik şirketiyle sözleşme imzaladı.
DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR
Formasını Davinson Sanchez'e kaptıran 25 yaşındaki defans oyuncusunun bu hamlesi, devre arasında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
Sezon başında da ayrılığı gündeme gelen deneyimli stoper, Galatasaray'ın istediği teklif gelmemesi nedeniyle takımda kalmıştı.
SORUN MENAJERİNDEYDİ
Sarı-kırmızılılar, beklenen teklifin gelmemesinin futbolcunun menajerinden kaynaklı olduğunu düşünüyordu.
AYRILIK SİNYALI VERMİŞTİ
Mutsuz olduğunu açıkça belli eden yıldız oyuncu, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.
Victor Nelsson'un adı, Premier Lig devleri Arsenal ve Tottenham başta olmak üzere birçok kulüp ile anılıyor.
Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson, 2020-2021 yazında Danimarka'nın Kopenhag takımından 7 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro.