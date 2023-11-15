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Nelsson'dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Galatasaray'da forma şansı bulamamasının üzerine Danimarka basınına şoke edici açıklamalar yapan Victor Nelsson, daha sonra Bayern Münih maçında sonradan oyuna girmiş ve performansıyla sınıfta kalmıştı. Yıldız savunmacının devre arasında takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir imza attığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 11:25 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:25
Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla liderliği ezeli rakibine kaptırarak milli araya girdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Cimbom, milli arada gözünü transfere çevirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Takviye yapılacak bölgelerin yanı sıra takımdan gidecek isimler de netleşiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı uzun süredir konuşulan Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Davinson Sanchez'in transferiyle gözden düşen Danimarkalı stoperin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Önemli bir hamle yapan Nelsson, temsilcisiyle yolları ayırarak yeni bir menajerlik şirketiyle sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR
Formasını Davinson Sanchez'e kaptıran 25 yaşındaki defans oyuncusunun bu hamlesi, devre arasında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Sezon başında da ayrılığı gündeme gelen deneyimli stoper, Galatasaray'ın istediği teklif gelmemesi nedeniyle takımda kalmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

SORUN MENAJERİNDEYDİ
Sarı-kırmızılılar, beklenen teklifin gelmemesinin futbolcunun menajerinden kaynaklı olduğunu düşünüyordu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

AYRILIK SİNYALI VERMİŞTİ
Mutsuz olduğunu açıkça belli eden yıldız oyuncu, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Victor Nelsson'un adı, Premier Lig devleri Arsenal ve Tottenham başta olmak üzere birçok kulüp ile anılıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nelsson, 2020-2021 yazında Danimarka'nın Kopenhag takımından 7 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı

Danimarkalı stoperin güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Nelsson’dan beklenmedik hamle! İmzayı attı
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