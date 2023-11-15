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İsmail Kartal'dan sürpriz plan! Miha Zajc'ın yerine...

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlanmasıyla formayla buluşan Miha Zajc, gösterdiği performansla herkesi şaşırttı. Sarı lacivertlilerle sezon başında sözleşme yenileyen Sloven futbolcu, bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör İsmail Kartal, bu doğrultuda sürpriz bir plan yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 11:11 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:12
İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Kanarya gerek Avrupa'da gerek Süper Lig'de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isterken yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Sarı-lacivertliler kadrosuna pek çok yıldızı dahil ederken Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile de sözleşme yenilemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

29 yaşındaki futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezonda göstereceği performans büyük merak konusu haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Fakat Zajc özellikle son haftalarda oynadığı futbolla sarı-lacivertli camiayı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcuyla devre arasında yolların ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Tecrübeli çalıştırıcının Miha Zajc'ın ayrılması halinde ise B planı belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Kanarya'da sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Lincoln Henrique çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc ile yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Brezilyalı yıldız da hocasıyla her gün durum analizi yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Fotomaç'ın haberine göre futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Ana mevkisi on numara olan Lincoln Henrique çok yönlü bir isim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Oyuncu sol kanat ve merkez orta saha pozisyonunda görev alabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

İsmail Kartal'ın da futbolcunun bu özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...
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