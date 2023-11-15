FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz plan! Miha Zajc’ın yerine...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc ile yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanacağı belirtildi.

Brezilyalı yıldız da hocasıyla her gün durum analizi yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Ana mevkisi on numara olan Lincoln Henrique çok yönlü bir isim.