Galatasaray’a Sambacı golcü!

ROMA DA TEKLİF YAPMIŞTI Bu talep menajerler tarafından kabul edildi ve görüşme gerçekleşti.

GİRİŞİMLER DEVAM EDECEK

Galatasaray'ın Leonardo için girişimlerini sürdüreceği ve gelecek için önemli bir yatırım olarak gördükleri ifade ediliyor.