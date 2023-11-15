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Galatasaray'a Sambacı golcü!

Galatasaray, Santos'un 20 yaşındaki santrforuna göz koydu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Lizbon'daki TransferRoom etkinliğinde Santos'un 20 yaşındaki golcüsü Leandro'nun menajerleri ile görüştü. Geleceği parlak olan yıldız santrfor için girişimlerin devam edeceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 13:42 Güncelleme 15 Kasım 2023, 13:42
Galatasaray’a Sambacı golcü!

Galatasaray, santrfor bölgesine önemli bir transfer hamlesinde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Santos'un 20 yaşındaki forveti Marcos Leonardo'nun menajerleri ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir görüşme yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

Santos'un golcüsü Leonardo'nun temsilcileri, Lizbon'da düzenlenen TransferRoom etkinliğinde önce Bayern Münih yöneticileri ile bir araya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

Sonrasında Galatasaraylı kurmaylar, Santos'un hücum oyuncusunun menajeri ile iletişim kurma talebinde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

ROMA DA TEKLİF YAPMIŞTI
Bu talep menajerler tarafından kabul edildi ve görüşme gerçekleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

Son transfer döneminde İtalya'dan Roma, Marcos Leonardo'yu transfer etmek için Santos'a resmi teklif yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

Teklif, iki santrforu aynı anda kaybetmeyi kabul etmeyen Santos Başkanı Andres Rueda tarafından kabul edilmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

GİRİŞİMLER DEVAM EDECEK
Galatasaray'ın Leonardo için girişimlerini sürdüreceği ve gelecek için önemli bir yatırım olarak gördükleri ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

20 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marcos Leonardo, Brezilya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde toplam 14 kez forma giydi ve 9 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!

Marcos Leonardo'nun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro civarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Sambacı golcü!
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