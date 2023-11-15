Galatasaray’da Nicolo Zaniolo pişmanlığı! İşte o gerçek

8 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 6 maçın sadece 1'inde 30 dakikadan fazla şans bulabildi.

Sabah'ın derlediği habere göre Zaniolo'ya yatırım yapmak yerine Tete ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katan Galatasaray bu transferlerden beklediği verimi henüz alamadı.