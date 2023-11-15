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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan şok rapor!

Beşiktaş'taki 2. dönemine galibiyetle başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıları ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, yeni gelecek yönetim için transfer raporu hazırlayacak. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 16:33 Güncelleme 15 Kasım 2023, 16:33
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!

İlk etapta seçime kadar anlaşma sağlandığı zannedilse de, başkan adaylarının en az sezon sonuna kadar çalışma düşüncesinde olduğu Çalımbay, devre arasına kadar yükselişe geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bir Beşiktaş hedefliyor.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!

Bunun için kadrodaki sakat futbolcuların bir an önce iyileşmesini bekleyen tecrübeli teknik adam, milli arada bir çok futbolcunun kadroya dönmesini bekliyor.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!

Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay, birkaç maç geçtikten sonra devre arası transfer çalışmalarına yönelik bir rapor hazırlayacak ve yeni başkana sunacak.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!

DEVRE ARASI EN AZ 4 TRANSFER GÖRÜNÜYOR

Tahminler Rıza Çalımbay'ın devre arasında en az 4 transfer isteyeceği yönünde.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!

Sürekli sakatlanan Bailly'nin yerine mutlak bir stoper, Salih, Gedson ve Amir'den biri sakatlandığında yerine koyacak futbolcu pek olmayan orta sahaya, yine en az 1, hatta 2 futbolcu transferi kaçınılmaz duruyor.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!

Bunun yanı sıra sol bek takviyesinin de mutlaka transfer listesine yazılması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!

Bu arada geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Ghezzal, şans bulamayan Umut Meraş, Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan şok rapor!
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