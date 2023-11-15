Galatasaray Leonardo için devlerle yarışıyor!

Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin yanına daha etkili bir forvet arayışını sürdürüyor.Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Brezilya ekibi Santos'un 20 yaşındaki golcüsü Marcus Leonardo'yu gözüne kestirdi. Dış basındaki haberlere göre; yönetim, oyuncunun menajeri ile görüşmek için randevu talebinde bulundu ve kısa bir toplantı gerçekleştirildi.Leonardo için bilgi alan yönetim, ara transfer döneminde Sambacı için resmi teklifini yapacak. Oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Geçtiğimiz sezonu 45 maçta 21 golle tamamladı.Aslan, ara transfer döneminde Leonardo'yu veya başka bir golcüyü kadrosuna katması halinde Cedric Bakambu ile yollarını ayıracak. Kongolu golcü, sezon başında imza attığı Galatasaray'da 11 maçta sadece 266 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 1 gollük katkı verdi.Sarı-kırmızılılar'ın listesinde yer alan Leonardo için birçok Avrupa devi de temaslarda bulunuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Roma ve Newcastle United, Brezilyalı forvet için ocak ayında resmi tekliflerini yapacaklar. Oyuncunun ise Bayern Münih ve Real Madrid arasında bir seçim yapacağı iddia edildi.Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre; Bayern Münih, oyuncuyu uzun zaman önce takibe aldı. Sambacı için birçok kez scout ekiplerini Brezilya'ya yollayarak veriler topladı. Fakat Real Madrid de bu transfer için iddialı. İtalyan basını ise oyuncunun Roma ve Newcastle United'ın da radarında olduğunu, fakat Real Madrid ve Bayern Münih'in oyuncu için yarışması sebebiyle transferin zorlaştığını bildirdi. Akşam'ın haberine göre Galatasaray ise Avrupa devleri arasında fırsat kollayacak. Marcus ve menajerleriyle temasların sürmesi bekleniyor. Uygun şartların oluşması halinde transfer için gaza basılacak.