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Fenerbahçe'de Serdar Saatçı ismi gündemde!

Fenerbahçe'de transfer dönemi için planlanan yerli stoper hamlesinde Serdar Saatçı ismi öne çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 10:46 Güncelleme 15 Kasım 2023, 10:46
Fenerbahçe’de Serdar Saatçı ismi gündemde!
Fenerbahçe'nin golcü transferinin yanı sıra ara transfer dönemindeki ikinci planı, stoper hattına da takviye yapmak.

Samet Akaydın'la yolların ayrılma ihtimalinin bulunması ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle bu bölge de öncelik haline geldi. Ancak yabancı kontenjanı, stopere mutlaka yerli bir oyuncunun alınmasını zorunlu kılıyor.

SERDAR SAATÇI TEK ADAY

Braga'lı Serdar Saatçı, tek aday olarak görünüyor. Ancak Portekiz ekibini, genç savunmacıyı kiralama konusunda ikna etmek kolay olmayacak. Yönetim, cazip şartlar sunarak işi bitirmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin alternatif planı da hazır.

'GERİ ÇAĞIRILABİLİR' MADDESİ

Geri çağırılabilir' maddesi Emir Ortakaya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği 1. Lig ekibi Göztepe'de harika bir performans sergilemişti. Fenerbahçe, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimini sürdürmesi için bu kez de Kocaelispor'a kiralamıştı. Emir, bu sezon 10 maçta görev yaptı, stoper olmasına rağmen 3 gol atıp 1 asistle yıldızlaştı. Sözleşmesinde 'Geri çağırılabilir' maddesi bulunan solak savunmacının ocak ayında dönmesi, güçlü bir seçenek olarak görülüyor.

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