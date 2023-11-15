Trabzonspor’da Paul Onuachu’ya 3 rakip

Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta takımına maçı kazandıran golleri atan Paul Onuachu, özellikle attığı ikinci golle gündem oldu.Enis Destan'ın ortasında topuğu ile fileleri havalandıran Nijeryalı forvetin, yılın en iyi golünü attığı ve Puskas'ın sahibi olacağı dünya basınında yazıldı. Fakat Onuachu'ya Puskas ödülü için 3 rakip çıktı.Inter forması giyen Federico Dimarco, rakip yarı alanı girişinde sol kanattan Frosinone kalecisini avladı. Çaykur Rizespor'un İngiliz orta sahası Jonjo Shelvey ise pazar günü İstanbulspor'a orta sahadan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.Bayern Münih'in yıldız golcüsü Harry Kane de 28 Ekim'de oynanan Darmstadt mücadelesinde orta sahadan attığı golle dikkat çekmişti. Alman devi mücadeleyi 8-0'lık skorla kazanmıştı.Dış basında bu 4 gol belirtilerek Puskas ödülü için yarışın kızıştığı, Onuachu'nun rakiplerinin çoğaldığı yazıldı. Akşam'ın derlediği haberde Nijeryalı golcü için "Zlatanvari akrep golüyle dikkatleri üzerine çeken Onuachu'nun Puskas ödülü için rakipleri belli oluyor" ifadeleri kullanıldı.