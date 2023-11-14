Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.
Milliyet'in haberine göre, Aslan'ın ön tarafından taşlar yerinden oynayacak.
KEREM ESKİYE DÖNÜYOR
Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara performansından beklediğini alamayan Buruk'un, milli yıldızı eski pozisyonuna çekeceği belirtildi.
25 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki skor katkısını dikkate alan tecrübeli teknik direktör, Icardi'nin de bu formasyondan olumsuz etkilendiği kanaatine vardı.
Kerem'in geçen sezon Icardi ile yakaladığı uyumun bozulduğu, bunda da 10 numara pozisyonunda oynamasının etkisinin olduğu vurgulandı.
Buruk'un yeni planında Zaha'nın sağ kanatta kullanılacağı, zaman zaman ise kulübeye çekilebileceği bildirildi.
ZIYECH YA DA MERTENS
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 10 numara pozisyonu için 2 isim arasından tercih yapacak.
Buruk, Ziyech ve Mertens'ten birini milli ara sonrası 10 numaraya monte edecek.
Deneyimli çalıştırıcının yeni planını Alanyaspor karşılaşmasında uygulayabileceği aktarıldı.
Galatasaray, milli ara dönüşünde 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.