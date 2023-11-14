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Buruk'tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a kaybeden ve milli ara öncesinde liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, plan değişikliğine gidecek. Sarı-kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk, ön tarafı yeniden dizayn edeecek. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 19:54 Güncelleme 14 Kasım 2023, 19:54
Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Galibyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, liderliği averajla ezeli rakibine kaptırarak milli araya girdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Milli arayı fırsata çevirmek isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, plan değişikliğine gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Milliyet'in haberine göre, Aslan'ın ön tarafından taşlar yerinden oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

KEREM ESKİYE DÖNÜYOR
Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numara performansından beklediğini alamayan Buruk'un, milli yıldızı eski pozisyonuna çekeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

25 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki skor katkısını dikkate alan tecrübeli teknik direktör, Icardi'nin de bu formasyondan olumsuz etkilendiği kanaatine vardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Kerem'in geçen sezon Icardi ile yakaladığı uyumun bozulduğu, bunda da 10 numara pozisyonunda oynamasının etkisinin olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Buruk'un yeni planında Zaha'nın sağ kanatta kullanılacağı, zaman zaman ise kulübeye çekilebileceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

ZIYECH YA DA MERTENS
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 10 numara pozisyonu için 2 isim arasından tercih yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Buruk, Ziyech ve Mertens'ten birini milli ara sonrası 10 numaraya monte edecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Deneyimli çalıştırıcının yeni planını Alanyaspor karşılaşmasında uygulayabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Galatasaray, milli ara dönüşünde 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor
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