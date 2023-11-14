Buruk’tan beklenmedik karar! 11 yeniden şekilleniyor

Milliyet'in haberine göre, Aslan'ın ön tarafından taşlar yerinden oynayacak.

25 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki skor katkısını dikkate alan tecrübeli teknik direktör, Icardi'nin de bu formasyondan olumsuz etkilendiği kanaatine vardı.

Kerem'in geçen sezon Icardi ile yakaladığı uyumun bozulduğu, bunda da 10 numara pozisyonunda oynamasının etkisinin olduğu vurgulandı.