Abdullah Avcı rotayı belirledi! Trabzonspor’un ara transfer dönemi öncesi rotası şekillendi

Avcı'nın mevki olarak da orta sahada Marek Hamsik tarzında bir isim talep etmesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği ve buradaki alternatif sıkıntısına vurgu yaptığı ifade edildi.

"Oyun kalitesini, oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen Abdullah Avcı , özellikle oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti.

Takıma takviye yapılması için stoper ve orta saha ön plana çıksa da, ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyunculara bağlı olarak bu sayının ve çeşitliliğin artması bekleniyor.

Orsic'in lisansını aktif edebilmek için boşluk açacak olan Trabzonspor'un ayrıca en az 2 veya 3 yabancı oyuncuyla da yolların ayrılması ve devre arası transferlerinin de ağırlıklı olarak yabancı oyuncular üzerinden olacağı ifade edildi.