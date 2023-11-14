Xabi Alonso için Real Madrid maddesi

Almanya Bundesliga'da bu sezon Bayer Leverkusen fırtınası esiyor.



Xabi Alonso yönetiminde sezonunun namağlup iki takımından biri olan Bayer Leverkusen, topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Ligde 11 maçta 10 galibiyet elde eden Bayer Leverkusen, tek puan kaybını Bayern Münih deplasmanında yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise yoluna kayıpsız devam eden Leverkusen, 4 maç sonunda 12 puan topladı.

XABİ ALONSO'YA ÖZEL MADDE

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Xabi Alonso, tekrar İspanyol ekibine dönebilir.



Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek olması nedeniyle Real Madrid'de teknik direktör arayışları devam ederken ilk aday Xabi Alonso.



Alman basınında yer alan haberlerde Bayer Leverkusen'in Xabi Alonso'nun sözleşmesine 13-15 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi eklediği belirtildi.



Bu maddenin Liverpool, Bayern Münih ve Real Madrid için geçerli olacağı ifade edildi.



Liverpool ve Bayern Münih'in şu anda bir teknik direktör arayışında olmaması nedeniyle Alonso'nun Real Madrid için favori olduğu kaydedildi.