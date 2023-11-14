Manchester United’dan Erik Ten Hag kararı

Sezona kötü başlayan ancak ligde son haftalarda toparlayan Manchester United'da Erik Ten Hag'ın akıbeti tartışılmaya devam ediyor.Yaşanan tüm kriz anlarında Erik Ten Hag'ın arkasında duran Manchester United patronları, bu tutumunu sergilemeye devam ediyor.ESPN'de yer alan habere göre bazı menajerler, Manchester United'a teknik direktör önerilerinde bulunsa da yönetim bunların tamamını reddediyor.Haber detayında Manchester United idarecilerinin Erik Ten Hag'a güveninin tam olduğu vurgulandı.Premier Lig'de lider Manchester City ile arasında 7 puan fark olan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunda son sırada bulunuyor.Kırmızı Şeytanlar, Devler Ligi'nde 29 Kasım tarihinde Galatasaray deplasmanına çıkacak.