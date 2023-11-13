Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey devre arasında çok büyük bir sürpriz olmazsa Premier Ligin yolunu tutacak.
Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'nun dönmesi bu ihtimaller arasında. Ancak Okan Buruk daha kalıcı bir çözüm arıyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde sağ kanada yerli takviye yapıp, yabancı kontenjanını da rahatlatmayı planlıyor.
İlk hedef AS Roma'da forma giyen Zeki Çelik...
Milli oyuncu da Mourinho'dan eskisi kadar sık forma alamadığı için Serie A'dan ayrılmaya sıcak bakmaya başladı.
Okan Buruk'un da bu noktada Zeki için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
26 yaşındaki Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.
Zeki bu sezon İtalyan ekibiyle toplamda 7 karşılaşmaya çıktı.
Milli futbolcumuz bu maçlarda 2 asist üretti.
Zeki Çelik'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.