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Galatasaray'da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Galatasaray'da Sacha Boey'un yeni adresi netlik kazanıyor. Yıldız sağ bek, İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun yerine arayışlara başlayan Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar ve o isim...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:01 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:01
Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Galatasaray'ın başarılı ismi Sacha Boey devre arasında çok büyük bir sürpriz olmazsa Premier Ligin yolunu tutacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Bu transferden Galatasaray'ın kasasına ciddi bir gelir yazılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Sarı-kırmızılı ekip bu nedenle alternatif arayışlarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'nun dönmesi bu ihtimaller arasında. Ancak Okan Buruk daha kalıcı bir çözüm arıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Fotomaç'ta yer alan haberde sağ kanada yerli takviye yapıp, yabancı kontenjanını da rahatlatmayı planlıyor.


GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

İlk hedef AS Roma'da forma giyen Zeki Çelik...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Milli oyuncu da Mourinho'dan eskisi kadar sık forma alamadığı için Serie A'dan ayrılmaya sıcak bakmaya başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Okan Buruk'un da bu noktada Zeki için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

26 yaşındaki Zeki Çelik'in Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Zeki bu sezon İtalyan ekibiyle toplamda 7 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Milli futbolcumuz bu maçlarda 2 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Zeki Çelik'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek
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