Galatasaray’da 1 transfer 1 ayrılık! Sacha Boey yerine gelecek

Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'nun dönmesi bu ihtimaller arasında. Ancak Okan Buruk daha kalıcı bir çözüm arıyor.





Fotomaç'ta yer alan haberde sağ kanada yerli takviye yapıp, yabancı kontenjanını da rahatlatmayı planlıyor.







İlk hedef AS Roma'da forma giyen Zeki Çelik...





Milli oyuncu da Mourinho'dan eskisi kadar sık forma alamadığı için Serie A'dan ayrılmaya sıcak bakmaya başladı.