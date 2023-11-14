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Süper Lig’in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Listeye Galatasaray damga vurdu I İşte ligin en pahalı oyuncuları

Süper Lig’in en değerli 10 futbolcusu belli oldu. Wilfried Zaha’nın 24.7 milyon Euro ile zirvede olduğu listede Galatasaray’dan 6, Fenerbahçe’den ise 4 oyuncunun yer alması dikkatleri çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Süper Lig’in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Listeye Galatasaray damga vurdu I İşte ligin en pahalı oyuncuları

Yaz transfer döneminde Türkiye Ligi'ne birçok yıldız futbolcu katıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe bu dönemde ses getiren transferlere imza atarken, Trendyol Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu da netlik kazandı.

Football Benchmark'ın verilerine göre; Cimbom'un bu sezonki transferlerinden Wilfried Zaha, 24.7 milyon Euro ile ligin en değerli ismi futbolcusu olmayı başardı. Fildişili yıldızı, 21.4 milyon Euro değere sahip Hakim Ziyech ile aynı değerdeki Tete takip etti.

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Fred 20.4 milyon Euro ile 4. sırada yer aldı. 20.3 milyon Euro ile Victor Nelsson 5. olurken, Danimarkalı stoperi 20.2 milyon Euro ile Kanarya'dan Ferdi Kadıoğlu izledi. Listedeki diğer isimler ise Sebastian Syzmanski, Davinson Sanchez, Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu oldu.

LİGİN EN PAHALI OYUNCULARI

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