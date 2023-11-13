Beşiktaş’ta Emre Kocadağ’dan adaylık kararı!

Siyah-beyazlı kulüpte Emre Kocadağ adaylık için kararını verdi. Kocadağ, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.Emre Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada,ifadelerini kullandı.Kongre sürecini yakından takip edeceklerini söyleyen Kocadağ, "Oluşturulan kaos ortamının aşılması için her zamanki gibi fedakarlık ve sağduyu ile davranacağız. Kaostan ve kargaşadan beslenen dile asla tevessül etmeyeceğiz. Küfre ve itibar suikastlarına pirim vermeyeceğiz. Beşiktaş'a yakışır biçimde davranacağız, örnek olacağız" değerlendirmesinde bulundu.9 senelik yöneticilik döneminde 3'ü şampiyonluk olmak üzere 5 kupa kazandıklarını hatırlatan Kocadağ, açıklamasında şunları kaydetti:Beşiktaş'ta daha önce Hasan Arat ve Serdal Adalı adaylıklarını açıklamıştı.Seçim yarışının Arat ve Adalı arasında geçmesi bekleniyor.