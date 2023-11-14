Bir sonraki sezonda ise Galatasaray'da 52 resmi müsabakaya çıkan futbolcu, attığı 13 golün yanına 9 asist ekleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda Emanuel Mauro Icardi ile sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu, 10 gol atıp 12'de asist katkısında bulunmuştu.

Genç yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar oynadığı 22 resmi resmi müsabakada 5 gol ve 6 asistle oynadı.

MEVKİSİ DEĞİŞTİ 2020-2021'de Galatasaray'a transfer olduğu sezondan bu sezonun başına kadar sol kanatta forma giyen ve Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Kerem, takıma Wilfried Zaha'nın transfer edilmesi sonrası hocası Okan Buruk tarafıdan 10 numara pozisyonunda değerlendirildi.