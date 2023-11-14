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İstenmeyen adam gidiyor! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Galatasaray'da gösterdiği performansla 11'in değişmez ismi olan Kerem Aktürkoğlu yine de taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilmeye devam ediyor. Son olarka kaybedilen Hatayspor maçının ardından sosyal medya hesabına eleştirel yorumların geldiği milli futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 16:24 Güncelleme 14 Kasım 2023, 16:24
İstenmeyen adam gidiyor! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla sıkça eleştirilse de sarı-kırmızılılarda başarlı bir grafik ortaya koymayı başardı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geride bırakan yıldız oyuncu kariyerinin zirvesine çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Transfer olduğu sezonda oynadığı 29 karşılaşmada 6 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Bir sonraki sezonda ise Galatasaray'da 52 resmi müsabakaya çıkan futbolcu, attığı 13 golün yanına 9 asist ekleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda Emanuel Mauro Icardi ile sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu, 10 gol atıp 12'de asist katkısında bulunmuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Genç yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar oynadığı 22 resmi resmi müsabakada 5 gol ve 6 asistle oynadı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

MEVKİSİ DEĞİŞTİ

2020-2021'de Galatasaray'a transfer olduğu sezondan bu sezonun başına kadar sol kanatta forma giyen ve Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Kerem, takıma Wilfried Zaha'nın transfer edilmesi sonrası hocası Okan Buruk tarafıdan 10 numara pozisyonunda değerlendirildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Kerem Aktürkoğlu, görev yaptığı yeni mevkisinde sol kanatta gösterdiği performansı gösteremedi. Genç futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag, Bayern Münih ve Süper Lig'de Atakaş Hatayspor müsabakalarında kaçırdığı gollerin ardından eleştiri oklarını üzerine almıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Öte yandan Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcu hakkında ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Milli futbolcu için, yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Alman basını genç futbolcunun bonservisini bile duyururken transfer olabileceği muhtemel ligler hakkında da bilgi verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

SKY SPORTS: YAZIN AYRILMA FİKRİNE AÇIK

Sky Sports'tan Ben Hencker imzalı habere göre Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılma fikrine olumlu bakıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi

Habere göre Almanya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin Kerem Aktürkoğlu'nun 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılabileceğini belirtti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İstenmeyen adam ilan edilmişti! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi
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