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Fenerbahçe'de Dzeko ve Tadic'ten flaş talep!

Fenerbahçe'nin sezon başında takıma kattığı Edin Dzeko ve Dusan Tadic, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldiler. İki yıldızın Ludogorets mağlubiyeti sonrası başkan Ali Koç ile görüşerek flaş bir istekte bulundukları iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 17:15 Güncelleme 14 Kasım 2023, 17:15
Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Süper Lig'de 1 hafta aranın ardından yeniden lider olan Fenerbahçe'de keyifler yerinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Sarı-lacivertlilerde özellikle milli aranın girmesi ise sakat futbolcuların dönmesi için ekstra süre kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Fenerbahçe'de bu noktada Becao ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ederken, Fred'in milli ara sonrası sahada olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Yönetim ise bir yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Sarı-lacivertlilerde pozitif hava eserken Sırbistan basınında yer alan haber ortalığı karıştıracak gibi duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Haberde; Tadic ve Dzeko'nun başkan Ali Koç ile bir toplantı yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Haberin detayında ise iki oyuncunun İsmail Kartal'ın çalışma temposunu övdüğü ancak bir istekte bulunduğuna yer verildi.


FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Bu konunun ise, teknik heyetin iletişim problemi olduğu ve yabancı bir yardımcı antrenörün ekibe katılması olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde toplamda 22 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 19 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

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FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!
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