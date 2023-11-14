Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Yönetim ise bir yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı-lacivertlilerde pozitif hava eserken Sırbistan basınında yer alan haber ortalığı karıştıracak gibi duruyor.





Haberde; Tadic ve Dzeko'nun başkan Ali Koç ile bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Haberin detayında ise iki oyuncunun İsmail Kartal'ın çalışma temposunu övdüğü ancak bir istekte bulunduğuna yer verildi.





