Fenerbahçe’de Dzeko ve Tadic’ten flaş talep!

Süper Lig'de 1 hafta aranın ardından yeniden lider olan Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
Süper Lig'de 1 hafta aranın ardından yeniden lider olan Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
Sarı-lacivertlilerde özellikle milli aranın girmesi ise sakat futbolcuların dönmesi için ekstra süre kazandırdı.
Fenerbahçe'de bu noktada Becao ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ederken, Fred'in milli ara sonrası sahada olması bekleniyor.
Yönetim ise bir yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde pozitif hava eserken Sırbistan basınında yer alan haber ortalığı karıştıracak gibi duruyor.
Haberde; Tadic ve Dzeko'nun başkan Ali Koç ile bir toplantı yaptığı iddia edildi.
Haberin detayında ise iki oyuncunun İsmail Kartal'ın çalışma temposunu övdüğü ancak bir istekte bulunduğuna yer verildi.
Bu konunun ise, teknik heyetin iletişim problemi olduğu ve yabancı bir yardımcı antrenörün ekibe katılması olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal yönetiminde toplamda 22 maça çıktı.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 19 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
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