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Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, transfer listesini yönetime iletti. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 15:18 Güncelleme 14 Kasım 2023, 15:18
Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Galatasaray'da orta saha operasyonu resmen başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda çizilen yol haritası doğrultusunda transfer temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Galatasaray'ın ara transferdeki önceliği bu sezon en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan orta saha hattı olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Cim Bom, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

36 yaşındaki Mertens de iyi bir teklif gelirse satılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

OKAN BURUK'UN İSTEĞİ PARTEY

Orta sahada daha tempolu isimlerle yola devam etmek isteyen Aslan'ın hocası Okan Buruk, Arsenal'den Thomas Partey'i gözüne kestirmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

İngiliz basınına göre 30 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in yolları ocak ayında kesin olarak ayrılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Galatasaray Yönetimi, Buruk'un raporunu sunduğu günden bu yana Ganalı oyuncuyla dirsek temasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Eğer Arsenal ile Partey arasında sözleşme feshi gündeme gelirse, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden devreye girip transferi gerçekleştirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Aksi halde uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmeye çalışacaklar.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

OKAN BURUK'UN DİĞER TALEBİ

Okan hocanın özellikle istediği bir diğer oyuncu, yaz döneminden beri görüşmelerin devam ettiği Emil Breivik.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı Molde maçlarında müthiş bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki Norveçli orta saha, temposuyla Buruk'u bir hayli etkilemiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen Breivik'i tam bir joker olarak gören Aslan'ın hocası, bu transferin her iki kulvarda da işlerini kolaylaştıracağına inanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

CENK ERGÜN'ÜN İZLEDİĞİ İSİM

Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, hafta sonunda Benfica ile Sporting arasında oynanan Portekiz derbisine gitmiş ve tribünden bir fotoğrafını paylaşmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Ergün'ün bu ziyaret sırasında, Benfica'nın 24 yaşındaki ön liberosu Florentino Luis'i takip ettiği ileri sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Genç futbolcunun ilk 11'de başlayıp 64 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 2-1 Benfica kazanırken, Ergün'ün oyuncuya tam not verdiği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Sarı-Kırmızılı kulübün birkaç gün içinde Benfica cephesiyle temasa geçerek, Portekizli orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacağı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız
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