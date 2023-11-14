Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! İşte o 3 yıldız

Galatasaray'da orta saha operasyonu resmen başladı.
Galatasaray'da orta saha operasyonu resmen başladı.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda çizilen yol haritası doğrultusunda transfer temaslarını sıklaştırdı.
Galatasaray'ın ara transferdeki önceliği bu sezon en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan orta saha hattı olacak.
Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Cim Bom, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak.
Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde.
36 yaşındaki Mertens de iyi bir teklif gelirse satılacak.
OKAN BURUK'UN İSTEĞİ PARTEY
Orta sahada daha tempolu isimlerle yola devam etmek isteyen Aslan'ın hocası Okan Buruk, Arsenal'den Thomas Partey'i gözüne kestirmiş durumda.
İngiliz basınına göre 30 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in yolları ocak ayında kesin olarak ayrılacak.
Galatasaray Yönetimi, Buruk'un raporunu sunduğu günden bu yana Ganalı oyuncuyla dirsek temasında.
Eğer Arsenal ile Partey arasında sözleşme feshi gündeme gelirse, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden devreye girip transferi gerçekleştirecek.
Aksi halde uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmeye çalışacaklar.
OKAN BURUK'UN DİĞER TALEBİ
Okan hocanın özellikle istediği bir diğer oyuncu, yaz döneminden beri görüşmelerin devam ettiği Emil Breivik.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı Molde maçlarında müthiş bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki Norveçli orta saha, temposuyla Buruk'u bir hayli etkilemiş durumda.
6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen Breivik'i tam bir joker olarak gören Aslan'ın hocası, bu transferin her iki kulvarda da işlerini kolaylaştıracağına inanıyor.
CENK ERGÜN'ÜN İZLEDİĞİ İSİM
Sarı-kırmızılı kulübün futbol direktörü Cenk Ergün, hafta sonunda Benfica ile Sporting arasında oynanan Portekiz derbisine gitmiş ve tribünden bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Ergün'ün bu ziyaret sırasında, Benfica'nın 24 yaşındaki ön liberosu Florentino Luis'i takip ettiği ileri sürüldü.
Genç futbolcunun ilk 11'de başlayıp 64 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 2-1 Benfica kazanırken, Ergün'ün oyuncuya tam not verdiği belirtiliyor.
Sarı-Kırmızılı kulübün birkaç gün içinde Benfica cephesiyle temasa geçerek, Portekizli orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışacağı iddia edildi.