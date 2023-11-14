Florentino harekatı: Galatasaray orta saha transferi için yerinde takip yaptı

NDOMBELE YOLCU

Galatasaray'ın transfer için planı da belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamayan Tanguy Ndombele ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, 2019'dan bu yana Benfica'da forma giyen ve 2027 yılına kadar da sözleşmesi bulunan Florentino Luis'i renklerine bağlamak için somut adımlar atacak. Ocak ayında Aslan'ın 20 milyon Euro güncel piyasa değeri olan futbolcu için kiralama teklifi yapması sürpriz olmayacak. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Florentino, daha önce kariyerinde Getafe, Monaco'nun dışında Formaçao'da da top koşturdu.

BİZİ ÇOK ZORLADILAR

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel, Fransız basınına konuştu. Tuchel, "Galatasaray oyun tarzını çok değiştirmiş göründü. Çok daha agresif bir takım olmuşlar. Oynadığımız maçlar gerçekten de çok zor geçti. Şampiyonlar Ligi'nde elbette 2 dakikada her şey olabilir. Kazandık ama bizi çok fazla yıprattılar ve zorladılar" dedi.





OKAN BURUK 6 YILDIZDAN VAZGEÇMEDİ

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, Galatasaray'da 6 futbolcu teknik direktör Okan Buruk'un ligdeki vazgeçilmezi oldu. 12 maç ilk 11'de oynayan Fernando Muslera ile Sacha Boey bu alanda zirveyi paylaştı. 11 karşılaşmada oynayan Abdülkerim Bardakcı bu isimleri takip etti. Yine 11 kez ilk başlangıç kadrosunda şans bulan Lucas Torreira ile Kerem Aktürkoğlu'nu, aynı sayıda maça çıkan Mauro Icardi izledi.





YÖNETİM RESMEN DÜĞMEYE BASTI

Cenk Ergün, Benfica-Lizbon maçını tribünden izledi. Orta alana takviye için resmen düğmeye basan Galatasaray'ın listesinde Avrupa'dan çok sayıda ismin olduğu belirtiliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN