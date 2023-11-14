Fırtına’nın ayak sesleri: Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti

12. haftayı 4. sırada bitiren Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile birlikte hem milli ara öncesi haftayı, hem de kendisinin göreve başlamasından sonraki 4 maçı en iyi değerlendiren takımlardan biri oldu.

AVCI FARK YARATTI

Bordo-Mavili takımdaki görevine ligin 8. haftasında başlayan Avcı, o dönem takımı devraldığında lig lideri Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 12, ikinci sıradaki Galatasaray ile de farkı 10'du. Deneyimli hoca işbaşı yaptığında 7. olan Fırtına, önce Beşiktaş ve Adana Demirspor ile arasındaki farkı eritti. Aldığı sonuçlarla camiayı mutlu eden Trabzonspor, sonra da yarıştaki rakipleriyle arasındaki farkı da indirdi.

ÜÇ BASAMAK YÜKSELDİ

4 haftalık süreçte 10 puan toplayan Bordo-Mavililer, 12 olan puanını 22'ye çıkardı ve ligde de üç basamak birden yükselip 4. basamağa çıktı. Avcı geldiğinde 12 puan fark olan F.Bahçe ile fark 9'a inerken, yine G.Saray ile 10 olan puan farkı da 9'a kadar düştü. Beşiktaş ve Adana Demirspor ile puanları eşitleyen Trabzonspor, lig üçüncülüğünü ise sadece averaj ile kaçırdı.