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Fırtına'nın ayak sesleri: Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti

Trabzonspor, Abdullah Avcı takımın başına geldiğinde Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 10 olan puan farkını her iki takımla da 9’a indirdi. Bordo-Mavililer 4 haftada 3 basamak birden yükselerek iddiasını korudu.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Fırtına’nın ayak sesleri: Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti

12. haftayı 4. sırada bitiren Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile birlikte hem milli ara öncesi haftayı, hem de kendisinin göreve başlamasından sonraki 4 maçı en iyi değerlendiren takımlardan biri oldu.

AVCI FARK YARATTI
Bordo-Mavili takımdaki görevine ligin 8. haftasında başlayan Avcı, o dönem takımı devraldığında lig lideri Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 12, ikinci sıradaki Galatasaray ile de farkı 10'du. Deneyimli hoca işbaşı yaptığında 7. olan Fırtına, önce Beşiktaş ve Adana Demirspor ile arasındaki farkı eritti. Aldığı sonuçlarla camiayı mutlu eden Trabzonspor, sonra da yarıştaki rakipleriyle arasındaki farkı da indirdi.

ÜÇ BASAMAK YÜKSELDİ
4 haftalık süreçte 10 puan toplayan Bordo-Mavililer, 12 olan puanını 22'ye çıkardı ve ligde de üç basamak birden yükselip 4. basamağa çıktı. Avcı geldiğinde 12 puan fark olan F.Bahçe ile fark 9'a inerken, yine G.Saray ile 10 olan puan farkı da 9'a kadar düştü. Beşiktaş ve Adana Demirspor ile puanları eşitleyen Trabzonspor, lig üçüncülüğünü ise sadece averaj ile kaçırdı.

TRABZONSPOR'DA PEPE ENDİŞESİ!
Performansını son haftalarda artırmaya başlayan Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Nicolas Pepe'nin Fildişi Milli Takımı'ndan davet alma ihtimali yükseldi. Fırtına'da 1 golü bulunan Pepe, milli takıma çağrılırsa 3-6 maç arasında takımını yalnız bırakacak.

ÇORUM MAÇI 6 ARALIK'TA
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, 6 Aralık Çarşamba günü 21.00'de Çorum FK ile karşılaşacak. A Spor'dan ekranlara gelen kupada bu tur, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak ve kazanan tur atlayacak.

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