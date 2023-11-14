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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal milli ara öncesinde yönetime rapor sundu

İsmail Kartal raporunda King ve Kent satılırsa bir stoper bir de kanat istedi. Yine Crespo ve Zajc’dan birisi devre arasında gönderilirse İsmail ve Fred’i yedekleyecek kaliteli bir orta saha da talep etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal milli ara öncesinde yönetime rapor sundu

Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmasına karşın averajla liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal milli ara öncesi yönetime rapor verdi.

Rapor hem oyuncu performansı hem de transfer taleplerini içeriyor. Kartal'ın raporunda Joshua King'in kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen çok fazla sakatlandığı ve bu yüzden yeterli katkının alınamadığı, Ryan Kent'in performansının ise beklentilerin altında kaldığı belirtildi. İsmail Kartal, eğer bu iki oyuncu satılırsa devre arasında takıma bir kanat bir de stoper takviyesinin yapılmasını istedi. Bunun yanında Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun da beklentilerin altında olduğu raporda yer aldı.

6-8 NUMARA ŞART...
Bu iki oyuncudan birisi devre arasında gönderilebilirse hem İsmail Yüksek'i hem de Fred'i yedekleyebilecek 6-8 oynayabilen kaliteli bir transfer talebi de yine raporda yer aldı. Fenerbahçe yönetimin raporu incelediği ve ara transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılması için en kısa sürede harekete geçeceği de gelen haberler arasında.

SOKAK KAVGASI MI FUTBOL MAÇI MI!
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Oosterwolde'ye yapılan hareket sonrasında dün çok sert bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde: Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues'in, oyuncumuz Oosterwolde'ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık... Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini kabul etsek dahi VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız? Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, "GÖRMEYENLERİN" bilgi ve dikkatine sunuyoruz.



OOSTERWOLDE TAM PUAN ALDI
Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakat olduğu dönemde stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde özverisi ve pazar gecesi oynanan Adana Demirspor maçındaki performansıyla İsmail Kartal'in taktirini kazandı. Hollandalı oyuncu, sol bek olmasına rağmen gerçek bir joker olduğunu da ispat etti.



MİLLİ ARA İLAÇ GİBİ GELECEK
Milli araya lider giren Fenerbahçe bu süre zarfında derin bir nefes alacak... Üst üste gelen sakatlıkların ardından takımın kimyası bozulmuş ve teknik patron İsmail Kartal da büyük sıkıntı yaşamıştı. Milli arada Djiku, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Yine ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz'in de en geç 10 gün sonra bireysel çalışmalara başlayacağı ifade ediliyor.



TARİHE GEÇEN PERFORMANS
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde hiç gol görmedi. 6 dış saha maçında kalesini gole kapatan Sarı-Lacivertliler'in gösterdiği bu başarıyı 64 yıl önce 1959'daki ilk lig sezonunda Galatasaray göstermişti. Avrupa'nın en büyük 10 liginde de bu sezon 6 deplasman maçında kalesinde gol görmeyen takım yok. Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı son Adana Demirspor deplasmanında stoper oyuncuları Becao, Djiku ve Serdar Aziz sakat olmasına rağmen yine gol yememeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin gol yemediği dış saha maçlarını Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor ile oynamıştı.



SZYMANSKI TAVAN YAPTI
Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla başta Liverpool ve Napoli olmak üzere birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Sebastian Szymanski ile dış basında haberler eksik olmuyor. Polonya basını Szymanski'nin piyasa değerinin 25 milyon Euro'nun üzerine çıktığını yazdı.

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