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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İşte nedeni

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında aldığı beraberlikle milli araya lider girdi. Sarı lacivertliler devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlarken, listenin başında yer alan isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 13:43 Güncelleme 14 Kasım 2023, 13:43
Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! İşte nedeni

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Sarı-lacivertliler, ligin 11. haftasında sahasında aldığı Trabzonspor mağlubiyetiyle bu sezon ilk kez puan kaybetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında da Ludogorets'e yenilen sarı-lacivertliler, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Sarı-lacivertliler rakibiyle golsüz berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Milli araya lider girmeyi başaran Fenerbahçe, sakatlık sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Sarı-lacivertlilerde özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Fred, Lincoln Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Sarı-lacivertlilerde Djiku ve Fred'in milli ara sonrası takıma döneceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Ameliyat olan Rodrigo Becao'nun ise 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

TRANSFERDE DE KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Salih Özcan'ın kadroya dahil edilmesi şimdilik kolay görünmüyor..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Sarı Lacivertliler'in orta saha için ön plana çıkan adayı Salih Özcan'dı. Özellikle yabancı kontenjanı nedeniyle Milli yıldız, ideal çözüm olarak görünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Ancak Dortmund'un, takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmaya hiç sıcak bakmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Bu nedenle Salih Özcan'ın ocakta kadroya katılması çok zor görünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Ancak Alman devi, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapması halinde işler değişebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı

Fanatik'in haberine göre o zaman Dortmund'un Salih'in ayrılığı konusunu gündeme alabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! Salih Özcan için sıkıntı çıktı
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