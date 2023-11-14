Fenerbahçe’ye transferde kötü haber! İşte nedeni

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçı kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, ligin 11. haftasında sahasında aldığı Trabzonspor mağlubiyetiyle bu sezon ilk kez puan kaybetti.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında da Ludogorets'e yenilen sarı-lacivertliler, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler rakibiyle golsüz berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini aldı.
Milli araya lider girmeyi başaran Fenerbahçe, sakatlık sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor.
Sarı-lacivertlilerde özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Fred, Lincoln Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Djiku ve Fred'in milli ara sonrası takıma döneceği öğrenildi.
Ameliyat olan Rodrigo Becao'nun ise 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
TRANSFERDE DE KÖTÜ HABER!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Salih Özcan'ın kadroya dahil edilmesi şimdilik kolay görünmüyor..
Sarı Lacivertliler'in orta saha için ön plana çıkan adayı Salih Özcan'dı. Özellikle yabancı kontenjanı nedeniyle Milli yıldız, ideal çözüm olarak görünüyor.
Ancak Dortmund'un, takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle 25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmaya hiç sıcak bakmadığı öğrenildi.
İŞLER DEĞİŞEBİLİR
Bu nedenle Salih Özcan'ın ocakta kadroya katılması çok zor görünüyor.
Ancak Alman devi, ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye yapması halinde işler değişebilir.
Fanatik'in haberine göre o zaman Dortmund'un Salih'in ayrılığı konusunu gündeme alabileceği kaydedildi.