Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Trendyol Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bu sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yönetim hiç bir oyuncunun satışına izin vermeyecek.
Buna göre bazı isimlere gelen teklifler şimdiden reddediliyor.
Sarı-lacivertlilerde hatta İsmail Kartal'ın bu noktada yönetimden de takviye istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin ilk hedefi devre arasında orta saha bölgesi olacak.
Sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan yeni gelişme ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşmesi oldu
FENERBAHÇE'NİN YILDIZININ PEŞİNE DÜŞTÜLER!
İngiliz ekibi bir süredir Fenerbahçe'nin yıldızı için yakın takibe geçti.
ManU'nun scoutları oyuncuyu sezon boyunca izleme kararı aldı.
İngilizlerin peşinde olduğu ismin Szymanski olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe Polonyalı oyuncuyu sezon başında 9.75 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.
Szymanski bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 22 maçta sahaya çıktı.
24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 9 gol, 7 asist üretti.
Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Manchester United'ın teklifinin ise en az 20 milyon euro olduğu belirtildi.