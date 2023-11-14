PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Manchester United'dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Temsilcimiz Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United'da son dönemde olduğu gibi bu yıl da işler iyi gitmiyor. Kırmızı Şeytanlar, devre arasında takımlarını güçlendirmek isterken Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı. İşte o isim ve flaş teklifin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 11:40 Güncelleme 14 Kasım 2023, 11:40
Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Trendyol Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Bu sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yönetim hiç bir oyuncunun satışına izin vermeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Buna göre bazı isimlere gelen teklifler şimdiden reddediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Sarı-lacivertlilerde hatta İsmail Kartal'ın bu noktada yönetimden de takviye istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Fenerbahçe'nin ilk hedefi devre arasında orta saha bölgesi olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan yeni gelişme ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşmesi oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

FENERBAHÇE'NİN YILDIZININ PEŞİNE DÜŞTÜLER!

İngiliz ekibi bir süredir Fenerbahçe'nin yıldızı için yakın takibe geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

ManU'nun scoutları oyuncuyu sezon boyunca izleme kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

İngilizlerin peşinde olduğu ismin Szymanski olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Fenerbahçe Polonyalı oyuncuyu sezon başında 9.75 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Szymanski bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 22 maçta sahaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

24 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 9 gol, 7 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!

Szymanski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Manchester United'ın teklifinin ise en az 20 milyon euro olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Manchester United’dan Fenerbahçeli yıldıza flaş teklif!
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yerel seçim öncesi CHP’yi korku dağları sardı! Özgür Özel ittifak için İYİ Parti’nin ayağına gidiyor: Akşener kapıları kapatmaya niyetli
MHP 14 Kasım grup toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar: AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır
Casper
SON DAKİKA