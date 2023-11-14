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F.Bahçe'de ayrılık! Yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Süper Lig'de Adana Demirspor beraberliğinin ardından zirvedeki yerine yeniden geçen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı lacivertlilerde son dönemde olumsuz hareketleriyle dikkat çeken Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı ifade edildi. İşte yeni adresi ve konuşulan bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 19:27 Güncelleme 14 Kasım 2023, 19:27
F.Bahçe’de ayrılık! Yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

30 yaşındaki golcü, Edin Dzeko'nun transferiyle forma şansı bulmakta zorlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci tercihi konumunda olan Batshuayi, daha çok Konferans Ligi maçlarında kullanıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Konferans Ligi'nde elemelerle birlikte 9 maçta forma giyen Belçikalı oyuncu, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Süper Lig'de ise yalnızca 6 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 1 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Kısıtlı forma şansı bulan Belçikalı oyuncunun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

ÜLKESİNDEN ÇİFTE TALİP!
Takımdan ayrılması gündeme gelen Michy Batshuayi'ye ülkesinden iki talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Voetbal24'ün haberine göre; Belçika Ligi ekipleri Antwerp ve Club Brugge, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

İki kulübün ekstra iyi bir forvete ihtiyaç duyduğu ve Batshuayi'yi liste başı yaptıkları kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Fotomaç'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin sözleşmesi bitmesine 1 yıl kalan yıldız oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular

9 milyon euro'luk bir piyasa değeri olduğu ifade edilen haberde, transferin daha ucuza gerçekleşmesi beklendiğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık! Batshuayi’nin yeni adresini ve bonservisini duyurdular
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