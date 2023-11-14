F.Bahçe’de ayrılık! Yeni adresini ve bonservisini duyurdular

İki kulübün ekstra iyi bir forvete ihtiyaç duyduğu ve Batshuayi'yi liste başı yaptıkları kaydedildi.

Fotomaç'ta yer alan haberde Fenerbahçe 'nin sözleşmesi bitmesine 1 yıl kalan yıldız oyuncudan bonservis bedeli kazanmak için ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.

9 milyon euro'luk bir piyasa değeri olduğu ifade edilen haberde, transferin daha ucuza gerçekleşmesi beklendiğinin altı çizildi.