Galatasaray’da Bakambu gidiyor o geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına lider giren Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak, averajla yeniden 2. sıraya geriledi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına lider giren Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak, averajla yeniden 2. sıraya geriledi.
Sarı-kırmızılılar, özellikle Icardi'nin sakat sakat oynaması nedeniyle gol yollarında sıkıntı yaşadı.
Icardi'yi yedeklemesi beklenen Bakambu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi.
Cimbom, devre arasında Bakambu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Bakambu'nun yerine ise Hoffenheim'da kiralık oynayan Wout Weghorst için girişimlere başlandı.
31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor.
Hollandalı oyuncu, Galatasaray'a gelmeye hazır.
Weghorst, daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor.
Okan Buruk da bu sebeple Weghorst'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden birisi olarak görüyor.
Weghorst'un menajeri, geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti.
Wout Weghorst, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.
Siyah-beyazlılarda oynadığı 18 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.
Devre arasında Manchester United'a kiralanan Weghorst, Fotomaç'ın haberine göre yarım sezonda sadece 2 kez fileleri havalandırabildi.
Manchester United'ın bonservisini almadığı oyuncuyu bu kez Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim kiraladı.
Weghorst, Hoffenheim formasıyla 11 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, 1 de gol pası verdi.