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Galatasaray'da Bakambu gidiyor o geliyor!

Devre arası transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray, Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir golcü için arayışlara başladı. Bakambu ve Halil Dervişoğlu'ndan verim alamayan sarı-kırmızılılar, daha önce Süper Lig'de forma giymiş forvet oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 11:14 Güncelleme 14 Kasım 2023, 11:14
Galatasaray’da Bakambu gidiyor o geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına lider giren Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak, averajla yeniden 2. sıraya geriledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Sarı-kırmızılılar, özellikle Icardi'nin sakat sakat oynaması nedeniyle gol yollarında sıkıntı yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Icardi'yi yedeklemesi beklenen Bakambu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Cimbom, devre arasında Bakambu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Bakambu'nun yerine ise Hoffenheim'da kiralık oynayan Wout Weghorst için girişimlere başlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Hollandalı oyuncu, Galatasaray'a gelmeye hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Weghorst, daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Okan Buruk da bu sebeple Weghorst'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden birisi olarak görüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Weghorst'un menajeri, geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Wout Weghorst, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Siyah-beyazlılarda oynadığı 18 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Devre arasında Manchester United'a kiralanan Weghorst, Fotomaç'ın haberine göre yarım sezonda sadece 2 kez fileleri havalandırabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Manchester United'ın bonservisini almadığı oyuncuyu bu kez Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!

Weghorst, Hoffenheim formasıyla 11 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, 1 de gol pası verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’da Bakambu gidiyor Weghorst geliyor!
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