PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin gözdesiydi

Süper Lig'in iki devi saha içinde olduğu kadar saha dışında da büyük bir rekabet içerisinde… Ligde aynı puanla ilk iki sırada olan Galatasaray ve Fenerbahçe devre arası transfer döneminde bir kez daha karşı karşıya gelecekmiş gibi duruyor. İşte ayrıntılar...

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:19 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:19
ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi

Galatasaray, sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirdi. Cimbom, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Tete, Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI!

Cimbom'un en çok ses getiren transferi ise kuşkusuz Wilfried Zaha oldu… Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı yıldız futbolcunun transferini bitirerek herkesi ters köşe yaptı.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

Ayrıca Beşiktaş'ın elinden de Halil Dervişoğlu'nu kaptı. Aslan bu iki transferlerle ezeli rakiplerine saha dışında çalım attı.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

NDOMBELE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında flaş isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bu isimlerin bazılarından yararlanamadı.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

Galatasaray'ın özellikle orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin performansından memnun olmadığı ve kiralık sözleşmesini sonlandırmak istediği biliniyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

BENFICA-S.LİZBON MAÇINI İZLEDİ

Ocak ayı transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray arayışlara şimdiden başladı.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

Sarı-Kırmızılılar'ın Futbol Direktörü Cenk Ergün dün Portekiz'de oynanan Benfica-Sporting Lizbon derbisini tribünden izledi.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

Ergün'ün izlediği oyuncu ise yine ortalığı karıştıracak cinsten.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

FLORENTINO LUIS'İ TAKİP ETTİ

Cenk Ergün'ün Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Benfica'ınn orta saha oyuncusu Florentino Luis'i takip ettiği öğrenildi.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

Dün 64 dakika sahada kalan 24 yaşındaki oyuncu başarılı performansıyla göz doldurdu.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

Cenk Ergün'ün listesinden Portekizli yıldızın yanı sıra başka isimler de var.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

6 numara pozisyonunda oynayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor

Florentino, Portekiz Milli Takım alt yaş gruplarında 84 kez forma giydi. 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.

ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi... Florentino Luis geliyor
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Muhafazakarlar Suella Braverman’a karşı tetikte: 10 Numara’da kritik oyuncu değişikliği
Kılıçdaroğlu ’ille de intikam’ diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden CHP’yi tekrar ele geçirme hırsında yorumu
Son dakika: Türklere Mescid-i Aksa ambargosu! İsrailli askerler pasaporta bakıp içeri almıyor!
SON DAKİKA