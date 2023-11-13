ÖZEL | Galatasaray’dan flaş transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin gözdesiydi

Galatasaray, sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirdi. Cimbom, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Tete, Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı.

HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI!



Cimbom'un en çok ses getiren transferi ise kuşkusuz Wilfried Zaha oldu… Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin günlerdir transferi için uğraştığı yıldız futbolcunun transferini bitirerek herkesi ters köşe yaptı.