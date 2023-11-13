Arda Güler gözyaşlarıyla anlattı!

İlk sakatlığı geçen sefer geçirdiği menisküs yırtığıydı. Ameliyat oldu ve sık sık olduğu gibi diğer bacağınızın pozisyonu değişiyor ve iyileşme sürecinde kas problemleri yaşayabiliyorsunuz. Ona olan da buydu.

Onun geleceği çok güzel, çok güzel. O çok yetenekli bir oyuncu. Oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ama bu sadece bir kas problemi.

Benim de kişisel tecrübem var. 21 yaşındayken iki yıl ara verdim ve sonra geri döndüm. Güler'in geleceği şüpheli değil. Bu sadece bir an ve umarım aradan sonra iyileşebilir. Arda'nın sakin ve soğukkanlı olması lazım.

Sakatlanan bir oyuncu için şu anda tutunmak her zaman zordur. Diğer takım arkadaşları gelip oynuyor ama siz oynamıyorsunuz. Üzgün ve kızgın olması anlaşılabilir bir durum. Ona bütün kalbimizle sevgi gösteriyoruz... ve acelemiz yok. Onun geleceği burada ve olağanüstü bir yeteneği var." ifadelerini kullanmıştı.