Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Ayrıca Kanarya, Savic'in yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

28 yaşındaki orta sahanın ise Al Hilal'e gittiği için pişman olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade edildi.

Bu noktada Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde şanslı olan kulüplerden biri olduğu bildirildi.

Savic'in Fenerbahçe'ye transferi için vatandaşı Dusan Tadic'ten de bilgi aldığı öne sürüldü.