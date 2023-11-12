Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sezona çok iyi başlayan ancak son iki maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona çok iyi başlayan ancak son iki maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı lacivertliler son olarak UEFA Konferans Ligi 4. maçında Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
6 puana yükselen Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jakub Pietrowski ve 90+2'nci dakikada Rwan Seco kaydetti.
Öte yandan İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan Kanarya, her maçta gol atmayı başarırken, 21. karşılaşmada Ludogorets filelerini havalandıramadı.
Ligde oynadığı derbi maçında ise Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırmıştı.
Sarı lacivertlilerde son 2 maçta yaşanan kayıplar moral bozdu.
Ayrıca üst üste yaşanan sakatlıklar da teknik direktör İsmail Kartal'ın elini kolunu bağladı.
Özellikle Becao, Fred ve Djiku'nun eksiklikleri kaybedilen müsabakalarda ana etken oldu.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı.
Sarı lacivertli yönetim, ocak ayında takım kadrosuna acil takviye yapma kararı aldı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın devre arası için en az 4 transfer talep ettiği belirtildi.
Ali Koç ve kurmaylarının da aynı fikirde olduğu ve transfer operasyonu için şimdiden temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapması bekleniyor.
Ocak ayı için transfer operasyonunu büyük bir gizlilikle yürüten Kanarya'nın, ilk hedefi ise belli oldu.
Sarı lacivertlilerin dünya yıldızı bir isim için devreye girdiği öne sürüldü.
Yönetim bu hamleyi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.
Bu ismin son dönemlerde Türkiye'ye gelen en kaliteli oyuncu olacağı konuşulanlar arasında.
Transfere teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok sıcak baktığı ve olumlu rapor verdiği iddia edildi.
Yönetim bu hamleyi gerçekleştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldı.
İşte o futbolcu..
F.BAHÇE'DEN SAVIC BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Orta saha arayışında olan Kanarya'ya, Arabistan'da mutsuz olan Savic'in önerildiği iddia edildi.
Sarı lacivertlilerin de Sırp yıldıza olumlu yanıt verdiği aktarıldı.
Fenerbahçe Savic transferiyle birlikte bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor.
Yönetim hem orta sahadaki eksikliği çok iyi bir isimle doldurmuş olacak.
Hem de rakiplerini olumsuz anlamda etkileyecek bir transfere imza atmış olacak.
Sarı lacivertlilerin, Sırp yıldızı ilk etapta 6 aylığına kiralamak istediği iddia edildi.
Ayrıca Kanarya, Savic'in yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
28 yaşındaki orta sahanın ise Al Hilal'e gittiği için pişman olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade edildi.
Bu noktada Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde şanslı olan kulüplerden biri olduğu bildirildi.
Savic'in Fenerbahçe'ye transferi için vatandaşı Dusan Tadic'ten de bilgi aldığı öne sürüldü.
Transferin önümüzdeki 2-3 hafta içinde netliğe kavuşması bekleniyor.
Sergej Milinkovic-Savic yaz transfer döneminde Lazio'dan 40 milyon Euro bonservis ücretine Al-Hilal'e transfer olmuştu.
Al-Hilal'de 13 maça çıkan yıldız isim, 4 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Savic'in, kulübüyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
1.92 boyundaki orta saha kariyerinde Genk ve Vojvodina gibi takımlarda da ter dökmüştü.