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Fenerbahçe'ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası ocak ayında 4 transfer yapma kararı alan sarı lacivertliler, flaş bir yıldızın peşine düştü. Yönetimin devre arasında 40 milyon Euro'luk o isim için harekete geçtiği belirtildi. İşte o futbolcu ve A Spor'un duyurduğu transferin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 15:38 Güncelleme 12 Kasım 2023, 15:38
Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sezona çok iyi başlayan ancak son iki maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sarı lacivertliler son olarak UEFA Konferans Ligi 4. maçında Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

6 puana yükselen Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jakub Pietrowski ve 90+2'nci dakikada Rwan Seco kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Öte yandan İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan Kanarya, her maçta gol atmayı başarırken, 21. karşılaşmada Ludogorets filelerini havalandıramadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Ligde oynadığı derbi maçında ise Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sarı lacivertlilerde son 2 maçta yaşanan kayıplar moral bozdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Ayrıca üst üste yaşanan sakatlıklar da teknik direktör İsmail Kartal'ın elini kolunu bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Özellikle Becao, Fred ve Djiku'nun eksiklikleri kaybedilen müsabakalarda ana etken oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sarı lacivertli yönetim, ocak ayında takım kadrosuna acil takviye yapma kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın devre arası için en az 4 transfer talep ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Ali Koç ve kurmaylarının da aynı fikirde olduğu ve transfer operasyonu için şimdiden temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Ocak ayı için transfer operasyonunu büyük bir gizlilikle yürüten Kanarya'nın, ilk hedefi ise belli oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sarı lacivertlilerin dünya yıldızı bir isim için devreye girdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Yönetim bu hamleyi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Bu ismin son dönemlerde Türkiye'ye gelen en kaliteli oyuncu olacağı konuşulanlar arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Transfere teknik direktör İsmail Kartal'ın da çok sıcak baktığı ve olumlu rapor verdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Yönetim bu hamleyi gerçekleştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

İşte o futbolcu..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

F.BAHÇE'DEN SAVIC BOMBASI!

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Orta saha arayışında olan Kanarya'ya, Arabistan'da mutsuz olan Savic'in önerildiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sarı lacivertlilerin de Sırp yıldıza olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe Savic transferiyle birlikte bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Yönetim hem orta sahadaki eksikliği çok iyi bir isimle doldurmuş olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Hem de rakiplerini olumsuz anlamda etkileyecek bir transfere imza atmış olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sarı lacivertlilerin, Sırp yıldızı ilk etapta 6 aylığına kiralamak istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Ayrıca Kanarya, Savic'in yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

28 yaşındaki orta sahanın ise Al Hilal'e gittiği için pişman olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Bu noktada Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde şanslı olan kulüplerden biri olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Savic'in Fenerbahçe'ye transferi için vatandaşı Dusan Tadic'ten de bilgi aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Transferin önümüzdeki 2-3 hafta içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Sergej Milinkovic-Savic yaz transfer döneminde Lazio'dan 40 milyon Euro bonservis ücretine Al-Hilal'e transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Al-Hilal'de 13 maça çıkan yıldız isim, 4 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Ayrıca 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Savic'in, kulübüyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer

1.92 boyundaki orta saha kariyerinde Genk ve Vojvodina gibi takımlarda da ter dökmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’ye bir dünya yıldızı daha! 40 milyon euroluk transfer
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