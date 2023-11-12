F.Bahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kaybetti.
Kanarya bu müsabakanın ardından Yukatel Adana Demirspor maçına odaklandı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olmasını fırsat bilerek bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
Sarı-lacivertliler Adana deplasmanında kazanması durumunda liderlik koltuğunu geri alacak.
Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler ocak ayında transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor.
Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor.
Sarı-Lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.
24 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılının haziran ayında sona erecek olması transferi kolaylaştıracak bir etken olarak görülüyor.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Pape Gueye ocak ayında transfer edilmesi durumunda bu rakamın çok daha altında bir fiyata çubuklu formayı giymesi büyük bir ihtimal.
17 kez Senegal Milli Takım formasını sırtına geçiren Pape Gueye geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giydi...
İspanyol ekibinde 16 maça çıkan yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist yaptı.
Hem mücadele hem de teknik kapasite olarak dikkat çeken bir oyuncu olan Pape Gueye ön libero dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
24 yaşındaki oyuncu kariyerinde 197 maça çıkarken toplamda 7 gol ve 10 asist yaptı.