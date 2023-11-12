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F.Bahçe'nin yeni 6'sı Fransa'dan! Görüşme gerçekleşti

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefinde olan Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemi için kolları sıvadı. 6 numara alternatiflerini artırmak için harekete geçen sarı-lacivertliler, gözünü Fransa'ya çevirdi. Yıldız 6 numaranın menajeriyle temasa geçildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 13:28 Güncelleme 12 Kasım 2023, 13:28
F.Bahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kaybetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Kanarya bu müsabakanın ardından Yukatel Adana Demirspor maçına odaklandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olmasını fırsat bilerek bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Sarı-lacivertliler Adana deplasmanında kazanması durumunda liderlik koltuğunu geri alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Sarı-lacivertliler ocak ayında transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Yaz transfer döneminde kadrosuna 6 numara transferi yapamayan Fenerbahçe'de bu yönde hamleler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Sarı-Lacivertli kurmayların Marsilya'da forma giyen ve şu anda kadro dışı kaldığı bildirilen Senegalli ön libero Pape Gueye'nin durumunu araştırdıkları ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiklerini bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

24 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılının haziran ayında sona erecek olması transferi kolaylaştıracak bir etken olarak görülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Pape Gueye ocak ayında transfer edilmesi durumunda bu rakamın çok daha altında bir fiyata çubuklu formayı giymesi büyük bir ihtimal.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

17 kez Senegal Milli Takım formasını sırtına geçiren Pape Gueye geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla'da kiralık olarak forma giydi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

İspanyol ekibinde 16 maça çıkan yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Hem mücadele hem de teknik kapasite olarak dikkat çeken bir oyuncu olan Pape Gueye ön libero dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti

24 yaşındaki oyuncu kariyerinde 197 maça çıkarken toplamda 7 gol ve 10 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni 6’sı Fransa’dan! Görüşme gerçekleşti
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