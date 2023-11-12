Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı! İşte o görüntü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i kendi evinde ağırladı. Müsabakanın 34. dakikasında Beşiktaş'ta korkutan bir sakatlık yaşandı.



Başakşehir'de Opoku, Zaynutdinov'a dirseği ile faul yaptı. Acı içinde yerde kalan Zaynutdinov, oyuna devam edemedi.



Beşiktaşlı futbolcular Opoku'nun Zaynutdinov'a faulü sonrasında kart beklentisinde bulundu. Yedek kulübesindeki herkes ayağa kalktı. Sakatlanan Bakhtiyor, 41. dakikada yerine Ghezzal'a bıraktı.



HASTANEYE KALDIRILDI



Maç sırasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı.