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Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı! İşte o görüntü

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geldiği sırada siyah-beyazlılarda sakatlık şoku yaşadı. Yıldız futbolcunun gözüne dirsek gelmesi sonrası oyuna devam edemedi. İlk yarı sona ermesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 17:13 Güncelleme 12 Kasım 2023, 17:13
Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı! İşte o görüntü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i kendi evinde ağırladı. Müsabakanın 34. dakikasında Beşiktaş'ta korkutan bir sakatlık yaşandı.

Başakşehir'de Opoku, Zaynutdinov'a dirseği ile faul yaptı. Acı içinde yerde kalan Zaynutdinov, oyuna devam edemedi.

Beşiktaşlı futbolcular Opoku'nun Zaynutdinov'a faulü sonrasında kart beklentisinde bulundu. Yedek kulübesindeki herkes ayağa kalktı. Sakatlanan Bakhtiyor, 41. dakikada yerine Ghezzal'a bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Maç sırasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, hastaneye kaldırıldı.

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