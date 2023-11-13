Son dakika: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler





İşte Montella'nın açıklamaları: "FUTBOL TUTKUSU İNANILMAZ"

"Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum"

"BAŞKAN ERDOĞAN BENİ ARADI"

"TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Erdoğan beni kutlamak için aradı. Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz."

'HAYAT KİTAP GİBİDİR'

"Adana Demirspor lige yeni yükselmiş ve sezona iyi başlamamış bir takımdı. Hayat bir kitap gibidir. O kitaba yeni bölümler yazmanız lazım. Sayfaları çevirecek cesaretim vardı. Eğer son 2 yılı Türkiye'de geçirmeseydim bugün Türk Milli Takım teknik direktörü olamazdım. Benimle önce telefonda görüştüler sonra Milano'da Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt ile yüz yüze görüştüm ve hemen evet dedim."

Vincenzo Montella göreve geldikten sonra A Milli Takımımız önce Hırvatistan'ı 1-0 ve daha sonra da Letonya'yı ise 4-0 mağlup ederek gruptan çıkma iddiasını devam ettirdi.



Milli Takımımız, gruptaki bir diğer maçını 21 Kasım Salı günü Galler ile oynayacak. Türkiye maçtan galibiyetle ayrılması halinde grup liderliğini garantileyecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN