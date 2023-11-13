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Son dakika: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Son dakika haberleri... Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İtalya basınına Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. “Türk Milli Takımı’nı çalıştırmak benim için onur” diyen Vincenzo Montella Başkan Erdoğan’ın her maç sonrasında kendisini aradığını dile getirerek, “Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 10:47 Güncelleme 13 Kasım 2023, 10:55
Son dakika: Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına ilgi çeken açıklamalar yaptı.

La Gazzetta dello Sport'un hafta sonu eki olan Sportweek'e konuşan Montella, İstanbul'da ağırladığı gazeteciye kent ve yeni yaşamı ile hakkında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca Montella, "İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. 24 saat yaşayan bir şehir. Şimdilik Riva tesislerinde kalıyorum. Bir taraftan da ev arıyorum. Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için büyük bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." dedi.



İşte Montella'nın açıklamaları:

"FUTBOL TUTKUSU İNANILMAZ"
"Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum"

"BAŞKAN ERDOĞAN BENİ ARADI"
"TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Erdoğan beni kutlamak için aradı. Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz."

'HAYAT KİTAP GİBİDİR'
"Adana Demirspor lige yeni yükselmiş ve sezona iyi başlamamış bir takımdı. Hayat bir kitap gibidir. O kitaba yeni bölümler yazmanız lazım. Sayfaları çevirecek cesaretim vardı. Eğer son 2 yılı Türkiye'de geçirmeseydim bugün Türk Milli Takım teknik direktörü olamazdım. Benimle önce telefonda görüştüler sonra Milano'da Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt ile yüz yüze görüştüm ve hemen evet dedim."

Vincenzo Montella göreve geldikten sonra A Milli Takımımız önce Hırvatistan'ı 1-0 ve daha sonra da Letonya'yı ise 4-0 mağlup ederek gruptan çıkma iddiasını devam ettirdi.

Milli Takımımız, gruptaki bir diğer maçını 21 Kasım Salı günü Galler ile oynayacak. Türkiye maçtan galibiyetle ayrılması halinde grup liderliğini garantileyecek.

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