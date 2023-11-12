Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

GHEZZAL DA İKİNCİ YARI ÇIKTI!



İlk yarıda yaşanan sakatlığın ardından Rachid Ghezzal'ı oyuna alan Rıza Çalımbay, devre arasında bir değişiklik daha yaptı. Çalımbay, ikinci yarıya sakatlandığı belirtilen Ghezzal yerine Onur Bulut ile çıktı.



