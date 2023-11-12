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Beşiktaş sahasında Başakşehir'i mağlup etti!

Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ancak zirvenin uzağında kalan Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırladı. Siyah beyazlılar sahadan galip ayrılmayı başardı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 15:04 Güncelleme 12 Kasım 2023, 18:04
Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ancak zirvenin uzağında kalan Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Siyah beyazlılar 55. dakikada Muleka'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Bu sonucun ardından puanını 22'ye yükselten Kartal 4. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 9 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

BAHTİYAR DEVAM EDEMEDİ!

Beşiktaş'ta karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık şoku yaşandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Bahtiyar Zaynutdinov oyuna devam edemedi. Genç futbolcu 41. dakikada yerini Ghezzal'a bıraktı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

GHEZZAL DA İKİNCİ YARI ÇIKTI!

İlk yarıda yaşanan sakatlığın ardından Rachid Ghezzal'ı oyuna alan Rıza Çalımbay, devre arasında bir değişiklik daha yaptı. Çalımbay, ikinci yarıya sakatlandığı belirtilen Ghezzal yerine Onur Bulut ile çıktı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

ÇALIMBAY İLK MAÇINA ÇIKTI!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

TARAFTARLARDAN RIZA ÇALIMBAY'A BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!

Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu.

Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar, Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti.

Beşiktaş sahasında Başakşehir’i mağlup etti!
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