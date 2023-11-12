ERTAÇ DEVLEŞTİ Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ilk yarıda kalesinde devleşti. Milli eldiven, ilk yarıda tam 8 kurtarış yaparken bunların 5'ini ilk 20 dakikada gerçekleştirdi.

SAMET'E TEPKİ Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, eski taraftarlarından tepki gördü. Samet bir pozisyonda Rodrigues ile tartışınca, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

ZEMİNİN KÖTÜLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında saha zeminib kötü olması dikkat çekti. Taraftarlar sosyal medyada zemin ile ilgili eleştirilerde bulundu.

MAÇ KAPALI GİŞE Adana Demirapor - Fenerbahçe maçına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu.