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Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Zorlu 90 dakikada kazanan çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 18:01 Güncelleme 12 Kasım 2023, 21:13
Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Zorlu 90 dakikada kazanan çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

Bu sonucun ardından puanını 31'e yükselten Fenerbahçe, averajla Galatasaray'ın önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise 22 puanla 3. sıraya yükseldi.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

GOL OFSAYTA TAKILDI!

Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında Tadic ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Golün asistini yapan Batshuayi'nin ofsayt pozisyonunda olduğu görüldü.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

ERTAÇ DEVLEŞTİ

Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ilk yarıda kalesinde devleşti. Milli eldiven, ilk yarıda tam 8 kurtarış yaparken bunların 5'ini ilk 20 dakikada gerçekleştirdi.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

SAMET'E TEPKİ

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydin, eski taraftarlarından tepki gördü. Samet bir pozisyonda Rodrigues ile tartışınca, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

ZEMİNİN KÖTÜLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında saha zeminib kötü olması dikkat çekti. Taraftarlar sosyal medyada zemin ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!

MAÇ KAPALI GİŞE

Adana Demirapor - Fenerbahçe maçına iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu.

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında kazanan çıkmadı!
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