Beşiktaş - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ancak zirvenin uzağında kalan Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

Siyah beyazlılarda hedef; Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puan ile ayrılmak. Konuk Başakşehir ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Beşiktaş - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş : Mert, Rosier, Amartey, Necip, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Bahtiyar, Rebic, Muleka.

Başakşehir : Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek.





RIZA ÇALIMBAY İLK MAÇINDA!



Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.



BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER



Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.