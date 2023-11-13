Fenerbahçe’den Adana Demirspor maçına ilişkin açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe'den hakem kararlarına büyük tepki geldi. Karşılaşmanın 73. dakikasında Adana Demirsporlu Rodrigues ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde arasında yaşanan pozisyon hakkında bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, "Sokak kavgası mı futbol maçı mı?" başlığını attı.Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues'in, oyuncumuz Oosterwolde'ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık. Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi? Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR'ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır?Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir?Durumun daha net anlaşılması için;Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, "GÖRMEYENLERİN" bilgi ve dikkatine sunuyoruz.